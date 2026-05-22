Kylie Jenners Diamant am Ohr kostet über vier Millionen Euro

Mit einem absoluten Hingucker hat Kylie Jenner (28) ihren Weg zu den Dreharbeiten ihrer Familien-Realityshow The Kardashians angetreten. Die Unternehmerin fuhr in einem roten Ferrari 488 GTB im Wert von rund 250.000 Dollar (umgerechnet: 214.629 Euro) zum Hulu-Studio in Los Angeles – und trug dabei einen Diamanten am Ohr, der alles – sogar den Schlitten – in den Schatten stellt. Der Schmuckstein sitzt ungewöhnlich weit oben am Ohr und hat laut einem Experten einen Wert von ungefähr fünf Millionen Dollar (umgerechnet: 4.292.582 Euro). "Der Diamant ist groß genug, um als bedeutender Verlobungsring zu dienen", erklärte Chris vom Diamond Exchange in Los Angeles gegenüber der Daily Mail.

Der Experte spekulierte, ob es sich bei dem außergewöhnlichen Schmuckstück um einen normalen Ohrstecker handelt oder ob der Stein speziell als Ohrmanschette angefertigt wurde. "Vielleicht setzt Kylie damit einen neuen Trend", sagte Chris. Für die Dreharbeiten trug die zweifache Mutter außerdem ein tiefes schwarzes Trägertop, enganliegende Caprileggings und flache Sandalen – dazu einen dramatischen Look mit schwarzem Eyeliner und dunkelrotem Lippenstift. Ihr Haar hatte sie zurückgesteckt, wohl auch um den funkelnden Stein am Ohr optimal in Szene zu setzen. Auf Instagram teilte sie Fotos von sich vor und in dem roten Sportwagen und kommentierte den Post mit den Worten: "Was a cute little day" (übersetzt: "Es war ein netter kleiner Tag").

Kylie ist bekannt für ihre beeindruckende Diamantensammlung, zu der Stücke von Luxusmarken wie Cartier und Lorraine Schwartz gehören. Privat läuft es bei der Unternehmerin ebenfalls gut: Sie ist mit dem Schauspieler Timothée Chalamet (30) zusammen und begleitet ihn regelmäßig zu Preisverleihungen. Erst kürzlich wurden die beiden gemeinsam mit Kylies Schwester Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28) bei einer Art Doppeldate gesichtet. Kendall und Jacob sollen sich laut TMZ auf romantischer Ebene näherkommen. Einem Insider zufolge verstehen sich die vier bestens – laut People haben sie "ähnliche Persönlichkeiten und Lebensstile" und "eine Menge Spaß zusammen".

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

Anzeige Anzeige

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi