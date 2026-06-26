Blutgerinnsel: "X Factor"-Star Katie Waissel bangt um Lunge

Große Sorge um Katie Waissel (40): Die ehemalige The X Factor-Sängerin liegt erneut im Krankenhaus, nachdem bei ihr ein Blutgerinnsel in der Lunge vermutet wird. Nur einen Tag zuvor war die 40-Jährige nach "einer schweren bakteriellen Lungenentzündung" eigentlich nach Hause entlassen worden. Jetzt wird sie im Londoner Wellington Hospital "mit weiteren Scans, Tests und zahlreichen Blutabnahmen" untersucht. Auf X meldete sich Katie selbst zu Wort und schilderte, wie schlecht es ihr derzeit geht: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir mittlerweile die Venen ausgegangen sind, in die man noch stechen könnte." Ihre wichtigste Motivation in dieser schwierigen Zeit ist ihr siebenjähriger Sohn Hudson, den sie mit ihrem Ex-Partner Andy Speer hat.

Bereits am 19. Juni hatte Katie bekannt gegeben, dass sie ins Londoner St. John + St. Elizabeth's Hospital gebracht worden war. Sie beschrieb das Erlebnis als "eine der beängstigendsten und qualvollsten Erfahrungen" ihres Lebens und gestand, dass sie "deutlich näher am Abgrund" war, als ihr bewusst war. Die Pflege der Krankenhausteams lobte sie als "außergewöhnlich". Trotz allem bleibt ihr Fokus klar: "Im Moment möchte ich einfach nur gesund werden und zu meinem kleinen Jungen nach Hause kommen."

Die dramatischen Ereignisse haben Katie tief bewegt und ihr eine neue Perspektive auf das Leben gegeben. Sie kündigte gegenüber ihren Fans an, fortan eine persönliche Bucket List zu erstellen und abzuhaken: "Es hat mich erkennen lassen, dass es noch so viele Dinge gibt, die ich sehen, tun, lernen und erleben möchte, und dass 'eines Tages' vielleicht kein Datum ist, auf das wir uns verlassen sollten." Die Sängerin war 2010 bei der britischen Castingshow "The X Factor" bekannt geworden, wo sie den siebten Platz belegte. 2016 zog sie außerdem als Mitbewohnerin ins Celebrity Big Brother-Haus ein.

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Getty Images Katie Waissel bei "Big Brother" 2016

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Instagram / katiewaisselofficial "The X Factor"-Star Katie Waissel mit ihrem Sohn Hudson

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Getty Images Katie Waissel, Sängerin

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