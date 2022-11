Escort-Oma von "X Factor"-Star Katie Waissel ist gestorben

Katie Waissel (36) trauert um einen geliebten Menschen. Die Britin nahm 2011 an der Castingshow X Factor teil, wo sie den siebten Platz belegt hatte. Doch nicht nur die Sängerin erfreute sich einer großen Bekanntheit: Die Großmutter der Musikerin war im hohen Alter als Escort-Dame tätig. Im Jahr 2010 wurde Sheila Vogel-Coupes Tätigkeit öffentlich, doch vor einiger Zeit erkrankte sie an Demenz. Jetzt ist Sheila gestorben.

Tochter Josie bestätigte gegenüber The Sun, dass ihre Mutter am Freitag im Alter von 93 Jahren verstorben ist. "Wir waren so stolz auf sie. Ihr Tod verdient es, erwähnt zu werden, weil sie so einzigartig war", lauteten ihre rührenden Worte.

Laut Daily Mail sei Sheila auf ihre Arbeit stets stolz gewesen. "Ich arbeite als Prostituierte, weil ich es liebe. Es gibt mir große Befriedigung und hält mich jung. Ich könnte noch jahrelang weitermachen", hatte sie verkündet. Sie würde ihren Kunden einen exklusiven Service bieten: "Ich mag es, Männer glücklich und zufrieden zu machen. Ich habe keine Hemmungen. Ich liebe die Menschen."

