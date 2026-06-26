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Kane Brown
Horrorunfall beim Golfen: Kane Brown mit 23 Stichen genäht

Horrorunfall beim Golfen: Kane Brown mit 23 Stichen genäht

- Patricia Schlösser-Christ
Lesezeit: 2 min
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Ein heftiger Unfall auf dem Golfplatz hat Kane Brown (32) jetzt ins Krankenhaus gebracht. Der Countrysänger wurde seitlich von einem Golfball am Kopf getroffen und musste danach mit 23 Stichen versorgt werden. Außerdem erlitt Kane eine leichte Gehirnerschütterung. Über den Vorfall sprachen zunächst die ehemaligen NFL-Spieler Will Compton und Taylor Lewan, kurz darauf meldete sich auch der Musiker selbst bei Instagram zu Wort. Dort zeigte er blutige Aufnahmen seiner Verletzung und schrieb zu einem Bild: "Von einem Golfball am Kopf getroffen." Zu einem weiteren Foto seiner Naht hinter dem Ohr bemerkte er mit Humor: "Nur ein Kratzer." Später ergänzte er in seiner Story: "Man sagte, es wird in den nächsten 48 Stunden wahrscheinlich noch schlimmer aussehen, aber ich lebe, und das ist alles, was zählt."

Kanes Frau Katelyn Brown teilte inzwischen ein weiteres medizinisches Update mit den Fans und erklärte in ihrer Instagram-Story, dass eine Computertomografie glücklicherweise Entwarnung brachte. "Wir haben großartige Nachrichten nach den CT-Scans bekommen – nichts innerlich, keine Schädelbrüche – das war im Grunde alles äußerlich mit einer leichten Gehirnerschütterung. Wir waren so erleichtert", teilte Katelyn mit. Dennoch muss sich der Sänger schonen. Wegen der Verletzung musste er seinen geplanten Auftritt beim "Tight Ends & Friends Concert" absagen. Als Ersatz überraschten Taylor Swift (36) und Lainey Wilson (34) das Publikum mit einer gemeinsamen Version von "Love Story".

Kane hatte sich in der Country-Musikszene mit Hits wie "Heaven" und "Lose It" einen Namen gemacht und zählt zu den erfolgreichsten Countrykünstlern seiner Generation. Seit 2018 ist er mit Katelyn verheiratet, die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Das Paar pflegt einen engen Kontakt zu seiner Community – auch jetzt halten sie ihre Follower mit regelmäßigen Gesundheits-Updates zu Kanes Genesung auf dem Laufenden.

Kane Brown, Musiker
Getty Images
Kane Brown, Musiker
Kane und Katelyn Brown mit ihren Kindern
Instagram / kanebrown
Kane und Katelyn Brown mit ihren Kindern
Kane Brown, Country-Sänger
Getty Images
Kane Brown, Country-Sänger
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