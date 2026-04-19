Mit Jungfrau: "Match My Ex"-Calvin ging an Silvester fremd

Bei "Match My Ex" kommt es zu einem emotionalen Wiedersehen: In der zweiten Staffel der Show treffen Fitnessinfluencerin Christin Pawlowski und Reality-Bekanntheit Calvin Ogara aufeinander und blicken auf eine turbulente gemeinsame Vergangenheit zurück. Die beiden führten über vier Jahre lang eine On-off-Beziehung – und zwar von Anfang an unter alles anderen als einfachen Vorzeichen. Calvin war gerade mal 17 Jahre alt, als sie zusammenkamen. Die zwei lebten auch zusammen. Was dann folgte, viel Drama: Christin küsste mit einem Kumpel von Calvin fremd. "Ich habe probiert, ihr zu verzeihen. Aber ich konnte es nicht", erinnert er sich. Nach ihrem Vertrauensbruch plante Calvin Rache: "Sie hat ihn geküsst und dann bin ich erstmal Crash-out gegangen, habe eine gewisse Distanz gesucht, weil ich wusste gar nicht, wie mir geschieht."

Nach einem gemeinsamen Urlaub, den Christin als Traum beschreibt, kam es an Neujahr zum Super-GAU: "Ich habe mich getrennt, weil er mir fremdgegangen ist mit einer 19-jährigen Jungfrau in unserem Bett." Auch in der Show konfrontiert die Influencerin ihren Verflossenen damit: "An Silvester fickst du mit der in unserem Bett." Calvin sieht sein damaliges Verhalten heute kritisch: "Das ist einfach so unmännlich. Ich kann nicht erklären, warum ich so was gemacht habe." Auch heute sitzt der Schmerz tief, bei Christin fließen bittere Tränen: "Du weißt gar nicht, wie sehr ich uns wollte."

Trotz aller Verletzungen und Verfehlungen auf beiden Seiten wird bei dem Treffen in der Show auch klar, wie tief die Gefühle der beiden füreinander einst waren. Christin spricht von emotionaler Abhängigkeit und davon, dass sie alles füreinander getan hätten. Ihre Bilanz der früheren Beziehung fällt dennoch nüchtern aus: "Es war eine Liebe, die sehr toxisch war, aber 100 Prozent echt." Beide sind sich sicher: Sie waren füreinander bestimmt, doch der Zeitpunkt war nicht der richtige – auch wegen ihres jungen Alters.

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Instagram / calvinogara Calvin Ogara, Reality-Bekanntheit

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Joyn Christin Pawlowski, "Match My Ex"-Kandidatin

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Joyn Calvin Ogara, "Match My Ex"-Kandidat