Nach "Family Stories": Käse-Fan Susanne träumt von Comeback

Wer in den 2010er Jahren am Nachmittag durch das TV-Programm zappte, kam an ihr kaum vorbei: Käseliebhaberin Susanne Prinz war damals fester Bestandteil der Scripted-Reality-Show "Family Stories" auf RTL II, in der sie als alleinerziehende Mutter mit massiven Geldsorgen zu kämpfen hatte, während sie sich fast ausschließlich von Käse ernährte. In ihrer kultigen Reihe "Hilfe – Ich bin käsesüchtig!" sorgte sie mit ihrem extremen Enthusiasmus für Milchprodukte für jede Menge Gesprächsstoff und wurde in ihrer Rolle rasch zur Kultfigur. Dann wurde es jedoch lange still um Susanne. Nun meldet sich die selbsternannte Käsekönigin nach Jahren weitgehender Bildschirmabstinenz bei ihren Fans auf Social Media zurück – und nimmt für ihre weitere Karriere direkt die Königsklasse der Realitybranche ins Visier.

Das große Ziel für die potenzielle Rückkehr ins Rampenlicht steht für die Reality-Darstellerin nämlich bereits fest: Susanne schielt ohne Umwege nach Down Under. "Dschungelcamp – das wäre schon eine richtig große Nummer. So ein Format hätte auf jeden Fall seinen Reiz und wäre etwas, das ich mir echt gut vorstellen könnte", verkündet sie auf TikTok und reagiert damit auf die anhaltenden Avancen ihrer nostalgischen Gefolgschaft, die lautstark ein Wiedersehen mit der Käsekönigin im linearen Fernsehen einfordert. "Da hätte ich richtig Bock drauf", erklärt Susanne mit der stoischen Entschlossenheit einer Frau, die das Dasein abseits der Kameras endgültig satt hat.

Statt den mühsamen Weg über kleinere Formate zu wählen, sucht Susanne für ihr Comeback bewusst die psychische Herausforderung: "Ich hätte total Lust auf so ein Gemeinschaftsgefühl innerhalb einer Gruppe, wo man zusammen Aufgaben meistert, sich gegenseitig unterstützt und auch mal aus seiner Komfortzone rauskommt." Ob das australische Unterholz und das dortige Produktionsteam tatsächlich für eine Personalie wie Susanne bereit sind, bleibt abzuwarten. Ihre langjährigen Fans drücken ihr jedenfalls fest die Daumen.

Anzeige Anzeige

kaesekoenigin "Family Stories"-Star Susanne Prinz

Anzeige Anzeige

kaesekoenigin Susanne Prinz und Michael Naseband

Anzeige Anzeige

kaesekoenigin Gerrit Grass und Susanne Prinz

Anzeige