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Helene Fischer
Zum Jubiläum bekommt Helene Fischer ihre eigene Briefmarke

Zum Jubiläum bekommt Helene Fischer ihre eigene Briefmarke

- Anna Pejsek
Lesezeit: 2 min
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Die Deutsche Post setzt Helene Fischer (41) ein ganz besonderes Denkmal: Anlässlich von 20 Jahren Bühnenkarriere widmet sie der Schlagersängerin eine eigene Briefmarkensonderedition. Das gab die DHL Group bekannt. Die 95-Cent-Marken zeigen große Bühnenmomente, Stadionkonzerte und Schriftzüge ihrer bekanntesten Hits. Für Fans und Sammler gibt es obendrauf noch eine limitierte, handsignierte "Gold-Edition".

Helene selbst zeigte sich von der Ehrung begeistert. "Der Gedanke, nun auf diese Weise Teil des Alltags vieler Menschen zu sein, freut mich sehr", sagte sie laut DHL Group. Die Briefmarken sind allerdings nicht in normalen Postfilialen erhältlich. Kaufen kann man sie im Onlineshop der Deutschen Post sowie an Sonderpostfilialen auf Helenes Konzerten in Köln, Hannover und München. Der Preis liegt dabei über dem eigentlichen Porto-Wert: Vier Marken kosten online 7,95 Euro zuzüglich Versandkosten. Die Sängerin befindet sich derzeit auf Stadiontour und spielt am 11. Juli unter anderem in Wien.

Helene gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Musikerinnen überhaupt. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und spektakulären Bühnenshows füllt sie seit zwei Jahrzehnten die größten Arenen des Landes. Ihre Auftritte sind bekannt für aufwendige Choreografien, Akrobatik und beeindruckende Lichtshows. Dass die Deutsche Post ihr nun eine eigene Briefmarkenserie widmet, reiht sich in eine lange Liste von Auszeichnungen und Ehrungen ein, die die Sängerin im Laufe ihrer Karriere erhalten hat.

Helene Fischer bei den Schlagerchampions 2026 im Velodrom Berlin
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Helene Fischer, Februar 2026
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Helene Fischer, November 2025
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