Ein Monat nach der Geburt: Latto präsentiert After-Baby-Body

Gerade mal rund einen Monat nach der Geburt ihrer ersten Tochter ist Rapperin Latto (27) bei den "BET Awards" in Los Angeles zurück auf dem roten Teppich erschienen – und hat dabei für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Die 27-Jährige präsentierte sich in einem hautengen, vollständig transparenten Kleid, das ihre Sanduhr-Kurven und ihren G-String für alle sichtbar machte. Damit zog sie alle Blicke auf sich und bewies, dass sie nur wenige Wochen nach der Entbindung wieder voll im Rampenlicht steht. An dem Abend war sie gleich in vierfacher Hinsicht nominiert und trat auch als Moderatorin auf.

Auf Instagram und TikTok fielen die Stimmen dazu ziemlich unterschiedlich aus. Einige Nutzer feierten den After-Baby-Body der Musikerin und staunten darüber, wie schnell sie schon wieder in Topform wirkte. Eine Userin schrieb: "Latto hat buchstäblich vor ein paar Monaten entbunden und präsentiert bei den BET Awards schon wieder eine Traumfigur. Sie sieht absolut umwerfend aus." Andere kommentierten kritischer und brachten dabei auch ihr BBL ins Gespräch. Ein weiterer Kommentar lautete: "Latto ist eine wunderschöne Frau, aber diese BBLs machen alles billiger." Wieder andere befanden, die Rapperin hätte etwas mehr Stoff vertragen können.

Latto selbst hat in der Vergangenheit offen über ihre Eingriffe gesprochen. Gegenüber dem Magazin Cosmopolitan bestätigte sie, sich 2020 ein BBL sowie einer 360-Grad-Liposuktion an Bauch, Rücken und Seiten unterzogen zu haben. "Wenn man es schon macht, sollte man es richtig machen. Ich habe es richtig gemacht", sagte sie außerdem in ihrem Apple Music Podcast "777 Radio". Um ihre Figur zu erhalten, habe sie sich einen Personal Trainer gesucht. Ihre Tochter brachte sie im Mai zur Welt – die Schwangerschaft hatte sie zuvor öffentlichkeitswirksam auf dem Cover ihres Albums "Big Mama" verkündet. Vater des Kindes ist ihr Partner, Rapper 21 Savage (33), mit dem sie laut eigenen Angaben gegenüber TMZ seit einigen Jahren zusammen ist.

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Getty Images Latto bei den BET Awards 2026 im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Latto beim Spiel der Atlanta Hawks gegen die Golden State Warriors in der State Farm Arena in Atlanta am 21. März 2026

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Getty Images Latto beim NikeSKIMS Launch Event im Nike House of Innovation, New York, 24. September 2025

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