Mit 21 Savage: Rapperin Latto begrüßt ihren ersten Nachwuchs

21 Savage (33) ist Vater geworden. Zusammen mit der Rapperin Latto erwartete der Musiker den ersten gemeinsamen Nachwuchs – und dieser erblickt jetzt das Licht der Welt. Bei Instagram teilt Alyssa Michelle Stephens, wie Latto bürgerlich heißt, ein Video, das ihre Schwangerschaft zusammenfasst. Von den ersten Ultraschallaufnahmen über die Einweihung der Familie und mehrere Babybauch-Updates ist alles dabei. Am Ende sind Tonaufnahmen der Geburt zu hören, in denen die Geburtshelfer die US-Amerikanerin ermutigen. Dazu schreibt Latto: "Big Mama 5/29". Details zu Geschlecht oder Name des Babys gab Latto aber bisher noch nicht bekannt.

Ihre Schwangerschaft hatte Latto bereits im März bekannt gegeben. Die 27-Jährige veröffentlichte ihr neues Album "Big Mama" und dazu den Song "Business & Personal" mitsamt Musikvideo, in dem sie ihren Babybauch zur Schau stellte. Zu dem Zeitpunkt stand noch nicht fest, dass 21 Savage der Vater des Kindes ist. Zwar deutete Latto das immer wieder an, äußerte sich aber nicht dazu. Mit dem Video zur Geburt bestätigt sie jetzt, dass der 33-Jährige der Papa ist, denn sie zeigte auch private Momente mit ihm. Ein Statement seinerseits gibt es bisher aber noch nicht.

21 Savage ist bereits Vater von drei Kindern. Seine beiden Söhne Kamari und Ashaad sowie Töchterchen Rhian stammen aus der Beziehung zu Keyanna Joseph. Seine Familie hält er aber aus der Öffentlichkeit heraus, auch wenn er sich in der Vergangenheit ab und zu mit ihnen zeigte. Für den mehrfachen Vater dürfte das die Krönung der vergangenen Jahre sein. Er blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück und war sogar für einen Grammy ausgezeichnet. Auch seine Heimatstadt Atlanta im US-Bundesstaat Georgia feiert 21 Savage. 2022 wurde dort mit dem "21 Savage Day" sein offizieller eigener Feiertag eingeführt.

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Getty Images 21 Savage, Rapper

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Instagram / latto Rapperin Latto während ihrer Schwangerschaft, April 2026

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Getty Images 21 Savage in New York im November 2021

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