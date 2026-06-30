Besser als KI: Law Roach lobt Zendayas echtes Hochzeitskleid

Zendayas (29) Hochzeitskleid sorgt für Aufsehen – auch wenn es noch niemand zu Gesicht bekommen hat. Stylist Law Roach, der die Schauspielerin seit 2011 einkleidet, hat sich bei seinem Auftritt in der TV-Sendung "Good Morning America" am Montag zu den kursierenden KI-generierten Hochzeitsfotos von Zendaya und ihrem Mann Tom Holland (30) geäußert. Und er stellte klar: Mit dem echten Kleid können die künstlich erzeugten Bilder nicht mithalten. "Das Kleid war nicht gut genug", sagte er über die KI-Variante und fügte hinzu: "Vertrau mir, das echte Kleid ist besser als das." Auf Nachfrage von Moderatorin Lara Spencer, ob man sagen könne, dass das echte Kleid gar nicht so aussehe, antwortete Roach lachend und mit einem Kopfschütteln: "Absolut nicht."

Die KI-Bilder, die Zendaya und Tom in Hochzeitsoutfits am Comer See in Italien zeigen, verbreiteten sich in sozialen Medien rasend schnell, nachdem Roach im März bei den Actor Awards enthüllt hatte, dass das Paar heimlich geheiratet hatte. Tom bestätigte seine Ehe mit der Euphoria-Darstellerin schließlich öffentlich in einem Interview mit dem Magazin Esquire, das Mitte Juni erschien. Darin verriet er, dass seine Familie – bis auf seine Großmutter – von den Fake-Bildern nicht getäuscht wurde, weil sie bei der echten Hochzeit dabei gewesen seien.

Dass die Eheleute ihre Trauung so streng privat halten, passt zu dem Umgang, den sie schon lange mit ihrer Beziehung pflegen. Law hatte bereits im vergangenen Jahr in der Complex-Reihe "Please Explain" erklärt, dass Zendaya und Tom "super privat" seien und ihre Liebe so gut wie möglich schützen wollten. Deshalb werde es wohl weder ein großes Magazin-Shooting noch offizielle Hochzeitsfotos geben. Auch Zendaya selbst hatte sich zu den viralen KI-Bildern geäußert und in der Sendung "Jimmy Kimmel Live" festgehalten, dass viele Menschen auf die Fake-Fotos hereingefallen seien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Law Roach, Stylist

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya und Law Roach bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

Anzeige