KI-Statement: Aleks Petrovic kassiert spöttische Kommentare

Aleks Petrovic (35) sorgt mit einem neuen Instagram-Statement für Kopfschütteln bei vielen Followern. Der Realitystar meldete sich zu seinem viel diskutierten Ausraster in der Show Prominent getrennt zu Wort und wollte dabei offenbar besonders reflektiert wirken. Doch in der Caption seines Beitrags fiel in den ersten Minuten nach dem Hochladen ein peinliches Detail auf, über das nun zahlreiche Nutzer sprechen: Aleks scheint seinen Text vor der Veröffentlichung von einer künstlichen Intelligenz überarbeiten lassen zu haben – inklusive einer professionellen Einordnung dazu, wie sich eine heikle Passage besser formulieren ließe. "Ich würde den letzten Teil etwas vorsichtiger formulieren. Der Satz 'Ich finde es sehr schade, was Vanessa hier versucht zu betreiben...' unterstellt ihr eine Absicht. [...] Hier ist eine Version, die Verantwortung übernimmt, ohne schwach zu wirken", hieß es dort.

Außerdem war zu lesen, dass es klüger sei, bei der eigenen Wahrnehmung zu bleiben, um souveräner zu wirken und weniger Angriffsfläche zu bieten. Genau diese nüchterne Analyse landete unter seinem eigentlichen Statement – und blieb den Nutzern nicht lange verborgen. In den Kommentaren machten sie Aleks schnell auf den Patzer aufmerksam. "Wenn du dir schon von ChatGPT Texte schreiben lässt, dann lösch' doch bitte die Erklärung dazu, warum dein ursprünglicher Text angepasst wurde", schrieb ein User. Ein anderer lachte: "Hat jemand mal die Beschreibung gelesen? Da wurde wohl zu viel aus ChatGPT rauskopiert." Auch der Vorwurf, er schiebe Vanessa Nwattu (26) selbst im KI-Text die Schuld zu, wurde laut: "Selbst in deinem ChatGPT-Text schreibst du, Vanessa würde wieder irgendwas versuchen – und jetzt so tun als würde es dir wirklich leid tun." Aleks reagierte schließlich selbst und konterte: "An alle Experten, Respekt, dass ihr kein ChatGPT nutzt."

Unabhängig von dem KI-Fauxpas äußerten viele Follower auch inhaltliche Kritik an seinem Statement. "Eine Entschuldigung ohne eine Änderung ist nichts wert. Wie oft willst du dich noch entschuldigen und immer wieder das Gleiche tun? Das geht seit Jahren so. Mach ein Antiaggressionstraining und leb dein Leben fernab von Reality", forderte ein User. Andere pflichteten ihm bei: "Deine Statements hören sich irgendwie immer gleich an. Und nächste Show passiert wieder Ähnliches." Wieder ein anderer Nutzer formulierte es so: "Dir tut es nicht leid, wie du dich verhalten hast. Dir tut es leid, dass alle Menschen endlich gesehen haben, wie du dich benimmst, wenn eine Frau nicht so 'funktioniert', wie du es willst."

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RTL Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat

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Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrović, Reality-Bekanntheit

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"