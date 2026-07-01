Neu-Mama: Turnerin Elisabeth Seitz bereut Karriere-Aus nicht

Gut ein Jahr nach ihrem Karriereende als Leistungssportlerin hat sich Turnerin Elisabeth Seitz (32) auf Instagram zurückgemeldet – und dabei einen sehr persönlichen Einblick in ihr neues Leben als Mutter gegeben. Die 32-Jährige postete ein Foto mit ihrem Baby und ließ ihre Follower wissen, wie sie auf die vergangenen Monate zurückblickt. Ihre Antwort auf die wohl meistgestellte Frage an sie fällt dabei eindeutig aus: Nein, sie bereut ihr Karriereende nicht.

In ihrem Beitrag schrieb Elisabeth: "1 Jahr nach meinem Karriereende – und eine Frage höre ich immer wieder: 'Vermisst du das Turnen?'" Dann stellte sie klar: "Die Antwort ist ehrlich: Selbst zu turnen vermisse ich aktuell überhaupt nicht." Dem Sport habe sie aber keineswegs den Rücken gekehrt. "Dem Turnen bin ich natürlich trotzdem treu geblieben – nur eben auf eine andere Art. Ich freue mich, meine Erfahrungen weiterzugeben und dem Sport verbunden zu bleiben", erklärte sie auf Instagram weiter.

Die gebürtige Stuttgarterin war über zwei Jahrzehnte lang eine der erfolgreichsten deutschen Turnerinnen. Bei Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen holte sie im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Medaillen und gehörte lange zur absoluten Weltspitze an den Stufenbarren. Auf Instagram blickt sie voller Dankbarkeit auf diese Zeit zurück: "Mein Körper hat mir über 20 Jahre Leistungssport auf höchstem Niveau ermöglicht. Dafür bin ich unendlich dankbar. Ich durfte meinen Traum leben, große Erfolge feiern und Erinnerungen sammeln, die mir niemand mehr nehmen kann."

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Getty Images Elisabeth Seitz bei den europäischen Meisterschaften, 2022

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Instagram / seitzeli Profi-Turnerin Elisabeth Seitz genießt die Zeit mit ihrem Baby.

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Getty Images Elisabeth Seitz, Turnerin