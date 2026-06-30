Selbstkritisch: Charlotte Engelhardt war früher "zu laut"

Charlotte Engelhardt (47) hat sich im Podcast "The Real Ex-Wives" ungewohnt selbstkritisch geäußert. Die Moderatorin blickte darin offen auf eine frühere Phase ihres Lebens zurück, in der sie nach eigenen Angaben regelrecht zu weit gegangen ist. "Ich war auch eine Zeit lang viel zu laut", gestand sie im Gespräch mit ihrer Co-Moderatorin Georgina Stumpf. Heute sieht Charlotte das deutlich entspannter und hat nach eigener Aussage einen ganz anderen Umgang mit sich selbst gefunden. Damals habe sie geglaubt, alles allein schaffen zu können, und habe kaum noch auf Ratschläge gehört. Besonders viel Energie habe sie damit verschwendet, andere Menschen von ihren Ideen und Konzepten zu überzeugen.

Heute hingegen stellt sie ihren inneren "Regler" je nach Situation bewusst anders ein. "Je leiser ich bin, desto besser hören die Leute zu", erklärte sie. Gerade in Meetings setze sie inzwischen mehr auf Zurückhaltung – auch wenn ihr das als "Sabbel-Mensch" schwerfalle. Wer echtes Interesse an ihren Projekten habe, frage ohnehin von selbst nach. Deshalb wolle sie sich nicht mehr ständig erklären müssen. "Versuch nicht immer, dich zu beschreiben, dich zu erklären", lautet ihr persönliches Fazit. Bereuen tue sie die damalige Phase aber nicht – sie habe viel daraus gelernt.

Diese Bereitschaft zur Selbstreflexion zeigt Charlotte immer wieder. Zuletzt sprach sie im Gespräch mit Promiflash auch über ihre eigenen Erfahrungen in früheren Beziehungen und räumte dabei ein, Dinge hingenommen zu haben, die sie heute nicht mehr so durchgehen lassen würde. Sie sagte, dass sie in mehreren Beziehungen die Verantwortung für das Verhalten ihrer damaligen Partner übernommen habe. "Der Partner oder die Partnerin übernimmt dann die Verantwortung für ein Verhalten, das eigentlich gar nicht geht oder entschuldigt das, redet das klein", erklärte sie. Rückblickend fragte sie sich, warum sie geglaubt habe, dass so etwas funktionieren könne. Gleichzeitig stellte sie klar, dass toxisches Verhalten nicht nur von Männern ausgehe.

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IMAGO / Horst Galuschka Charlotte Würdig, Moderatorin

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IMAGO / Future Image Charlotte Engelhardt, Februar 2026

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Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin