Darum taucht Joan Cusack jetzt wieder im Rampenlicht auf

Nach rund elf Jahren fernab roter Teppiche ist Schauspielerin Joan Cusack (63) mit einem großen Comeback zurück im Rampenlicht. Die 63-Jährige leiht Cowgirl Jessie in "Toy Story 5" wieder ihre Stimme – und das mehr als 25 Jahre, nachdem die Figur erstmals in "Toy Story 2" auftauchte. Es ist ihre erste große Filmrolle seit "Toy Story 4" aus dem Jahr 2019. Zur Premiere des Films zeigte sich Joan sowohl in London als auch in Los Angeles auf dem roten Teppich – ungewohntes Terrain für die Schauspielerin, wie sie gegenüber dem Magazin People verriet: "Das ist einfach nicht das, was ich tue. Ich ziehe mich nicht einmal besonders oft schick an."

Den Grund für ihre lange Auszeit vom Rampenlicht nennt Joan ganz offen: Sie hat sich in Chicago um ihre Familie gekümmert. "Ich war in Chicago und habe meine Kinder großgezogen – und nichts ist mir wichtiger als das", sagte sie gegenüber People. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Richard Burke, einem Anwalt, zog sie ihre beiden Söhne Dylan und Miles groß. Nebenbei betreibt sie in Chicago einen Geschenkeladen namens Judy Maxwell Home – benannt nach ihrer Lieblingsrolle von Barbra Streisand (84) aus dem Film "Is’ was, Doc?" "Ich habe nie wirklich Geld damit verdient, aber es war ein tolles Hobby", lacht sie.

Joan stammt aus einer Schauspielfamilie: Gemeinsam mit ihrem Bruder John Cusack (60) wuchs sie in Chicago auf und stand schon früh vor der Kamera. Ihr erster Filmauftritt war 1980 in "My Bodyguard", zwei Jahre später spielte sie neben John in "Sixteen Candles". Mit ihrer Rolle als Sekretärin Cyn in "Die Waffen der Frauen" aus dem Jahr 1988 ergatterte sie ihre erste Oscar-Nominierung, eine zweite folgte 1997 für "In & Out". Trotz dieser Erfolge hielt sie stets an ihrer Heimatstadt Chicago fest und versuchte erst gar nicht, sich dauerhaft in Los Angeles niederzulassen. "Ich war ein paarmal kurz davor, nach L.A. zu ziehen", erklärte sie und fügte hinzu: "Aber es ist zu sonnig dort – ich mag die Sonne nicht einmal."

Anzeige Anzeige

Getty Images Joan Cusack bei der Premiere von Disneys und Pixars "Toy Story 5"

Anzeige Anzeige

Getty Images Joan Cusack bei der Premiere von "Friends with Money" im Egyptian Theatre in Hollywood, 27. März 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images John Cusack und Joan Cusack beim Roger Ebert Memorial Tribute im Chicago Theatre, 11. April 2013

Getty Images Joan Cusack und die Figur Jessie beim UK-Launch von "Toy Story 5" in London