Ehe-Aus: "Malcolm mittendrin"-Star Frankie Muniz getrennt

Frankie Muniz (40) und seine Ehefrau Paige Price gehen getrennte Wege. Der Schauspieler, der durch seine Rolle in Malcolm mittendrin bekannt wurde, bestätigte die Trennung am Mittwoch in einem ausführlichen Post auf X. Darin erklärte er: "Nach einer Zeit der Trennung, die wir privat gehalten haben, haben Paige und ich beschlossen, unsere Ehe zu beenden." Nach rund zehn Jahren Beziehung und fünf Jahren Ehe ist nun Schluss. Ihr gemeinsamer Sohn Mauz Mosley Muniz, der im März 2021 zur Welt kam, soll trotzdem weiter im Mittelpunkt stehen.

In seinem Statement betonte Frankie ausdrücklich die Wertschätzung für seine Noch-Ehefrau: "Ich bin endlos dankbar gegenüber Paige für alles, was sie für mich und unsere Familie getan hat. Sie hat ihre eigenen Träume zurückgestellt, damit ich meine verfolgen konnte, und sie war immer meine größte Unterstützerin." Trotz des Beziehungsendes wollen die beiden freundschaftlich verbunden bleiben und weiterhin gemeinsam ihr Unternehmen Muniz Racing führen. In einem Video zeigte er sich tanzend mit Paige und seinem Sohn und schrieb dazu: "Wer sagt, dass man nicht beste Freunde mit der Mutter seines Kindes bleiben kann?" Über die genauen Hintergründe der Trennung hat sich keiner der beiden geäußert.

Das Paar hatte sich 2018 verlobt und 2020 geheiratet. Wie eng Paige in Frankies Leben eingebunden war, zeigte sich zuletzt auch am Set des Revivals von "Malcolm mittendrin". Dort war sie gemeinsam mit dem kleinen Mauz zugegen – wenn auch nicht lange. Denn Frankie hatte erst kürzlich in einem Interview mit USA Today erzählt, dass ihr Sohn eine Szene, in der seine Figur Malcolm die Familie anschrie, nicht einordnen konnte und fragte, warum Papa sie nicht möge – woraufhin Paige ihn vom Set nahm.

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Getty Images Frankie Muniz mit seiner Frau Paige und ihrem Sohn Mauz Mosley in Las Vegas

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Getty Images Frankie und Paige Muniz im Dezember 2023

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Instagram / frankiemuniz4 Frankie Muniz mit seinem Sohn Mauz im Jahr 2024