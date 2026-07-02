Fühlt sich alt: Rob Lowe möchte ein cooler Großvater werden

Seit der Verlobung seines Sohnes Matthew im vergangenen Juli denkt Rob Lowe (62) immer öfter an das Thema Enkelkinder – und er macht auch keinen Hehl daraus. In der Sendung "The Kelly Clarkson Show" von Ende Juni verriet der Schauspieler, dass er es kaum erwarten kann, wieder mit kleinen Kindern Zeit zu verbringen. Allerdings hat die Sache einen Haken: Der 62-Jährige möchte nämlich auf keinen Fall als "Grandpa" bezeichnet werden. Stattdessen sucht er per Crowdsourcing nach einem Namen, der besser zu ihm passt.

Moderatorin Kelly Clarkson (44) schlug ihm vor, den Titel "Grandpa" kurzerhand neu zu definieren: "Du könntest Grandpa attraktiv machen. Ich denke, Rob Lowe kann das schaffen", sagte die Sängerin in der Sendung. Rob zeigte sich dabei skeptisch und schüttelte den Kopf. Als Inspiration für seinen zukünftigen Großvater-Namen nannte er seinen eigenen Familienkontext: "Meine Oma wurde Mim genannt, was unglaublich süß war. Es muss ja nicht so klingen wie 'Opa, alter Mann'", erklärte er. Wer ihm einen passenden Vorschlag machen möchte, ist herzlich eingeladen – Rob hat seine Fangemeinde ausdrücklich um Ideen gebeten.

Auf die Frage, ob das Großvaterwerden für ihn mit dem Gefühl des Älterwerdens verbunden sei, antwortete Rob mit einem Augenzwinkern: "Für mich ja. Hundert Prozent. Ich war zweimal auf dem Cover von AARP. Es ist vorbei." Rob ist seit 1991 mit Sheryl Berkoff (65) verheiratet. Die beiden haben gemeinsam zwei Söhne: Matthew und John. Matthew, dessen Verlobung den Anstoß für Robs Gedanken über die nächste Generation gegeben hat, soll demnächst heiraten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Lowe, 2019 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Lowe und Sheryl Berkoff im Juni 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Lowe bei der Premiere von "Super Troopers 2" in Los Angeles, April 2018