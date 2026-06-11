Joan Cusack feiert Hollywood-Comeback nach jahrelanger Pause

Nach einer langen Auszeit kehrt Joan Cusack (63) zurück ins Rampenlicht – und zwar für einen ganz besonderen Anlass. Die Schauspielerin war sechs Jahre lang nicht mehr auf der Kinoleinwand zu sehen und mied elf Jahre lang jeden roten Teppich. Jetzt feiert sie ihr Comeback als Jessie in "Toy Story 5" und erschien anlässlich der Los-Angeles-Premiere des Films am 9. Juni auf dem roten Teppich. Gegenüber Variety sprach Joan dort offen darüber, warum sie sich die Auszeit gegönnt hatte. "Ich fühle mich sehr geehrt, lange Zeit in dieser Branche gearbeitet zu haben", erklärte die Schauspielerin und fügte hinzu: "Aber es ist auch toll, sein Leben zu leben, seine Kinder großzuziehen, in Chicago zu sein und ein normaler Mensch zu sein. Das ist irgendwie unbezahlbar."

In "Toy Story 5", der am 19. Juni in die Kinos kommt, kehrt Joan erneut als Jessie zurück. Im fünften Teil der Reihe trifft die Spielzeugwelt auf moderne Technologie: Bonnie erhält ein neues Tablet namens Lily Pad und kann sich kaum noch davon lösen – sehr zum Leidwesen von Jessie und der restlichen Spielzeugbande. Auch Tom Hanks (69) als Woody, Tim Allen (72) als Buzz und Tony Hale (55) als Forky sind wieder mit dabei. Neu im Cast sind Greta Lee (43), Alan Cumming (61) und Bad Bunny (32), die die Figuren Lily Pad, Evil Bullseye und Pizza with Sunglasses sprechen. Taylor Swift (36) steuerte zudem einen Song zum Film bei.

Joan gehört schon seit 1999 zum "Toy Story"-Universum, denn damals stieß sie mit dem zweiten Film als Jessie dazu. Ihr jüngster Leinwandauftritt liegt bereits einige Jahre zurück: 2019 war sie in "Klaus", "Toy Story 4" und dem Netflix-Film "Let It Snow" zu sehen. Umso auffälliger ist ihr jetziger Schritt zurück auf den roten Teppich. Schon Ende Mai hatte sie bei der Premiere in London einen seltenen öffentlichen Auftritt hingelegt.

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Getty Images Joan Cusack und die Figur Jessie beim UK-Launch von "Toy Story 5" in London

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Getty Images Joan Cusack bei der Premiere von Disneys und Pixars "Toy Story 5"

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Getty Images Tom Hanks und Tim Allen posieren bei der "Toy Story 5" Premiere

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