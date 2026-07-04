Hirntumor: So lebt Ralph Herforth mit der schweren Diagnose

Ralph Herforth (66) geht seit zwei Jahren mit einer schweren Diagnose durchs Leben: Bei dem Schauspieler wurde 2024 ein Glioblastom festgestellt, ein aggressiver Hirntumor. Öffentlich machte der "Unter anderen Umständen"-Star das erst im Dezember 2025. Seitdem ist bekannt, dass für Ralph Operationen, Strahlen- und Chemotherapie sowie eine individuelle Immuntherapie zum Alltag gehören. Trotzdem steht der TV-Star weiter vor der Kamera und arbeitet an neuen Folgen der ZDF-Reihe, die laut Joyn derzeit in Schleswig-Holstein und Hamburg entstehen. Mit seiner Offenheit will er anderen Betroffenen Mut machen und zeigen, dass sein Leben trotz der Krankheit weitergeht.

Vor wenigen Monaten war Ralph auch mit Natalia Wörner (58) im Jubiläumsfilm von "Unter anderen Umständen" zu sehen. In der Reihe spielt er seit Jahren den Kriminalhauptkommissar Matthias Hamm an der Seite von Natalias Figur Jana Winter. Abseits des Sets hat sich Ralph ein zweites berufliches Standbein aufgebaut. Der Schauspieler arbeitet seit Jahren als Immobilienmakler und vermittelt nach eigenen Angaben besondere Objekte, von Villen bis hin zu Bauwagen. Dem Westfalen-Blatt bestätigte er, dass dieser Bereich inzwischen sogar mehr Ertrag bringt als die Schauspielerei.

Privat lebt Ralph in Brandenburg am Gudelacksee in Lindow mit seiner Ehefrau Zora Holt und ihren zwei gemeinsamen Kindern Levin und Mascha Marie. Die Familie hat außerdem einen weiteren Wohnsitz in Berlin-Schöneberg. Zora ist selbst in der Filmbranche zu Hause und arbeitet nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Drehbuchautorin. Mit ihr führte er viele Jahre eine turbulente Beziehung, bevor die beiden 2011 heirateten. Aus einer früheren Beziehung hat Ralph obendrein zwei weitere Söhne.

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Getty Images Ralph Herforth bei der Premiere von "Springsteen: Deliver Me From Nowhere", Oktober 2025

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ZDF Ralph Herforth und Natalia Wörner in "Unter anderen Umständen"

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Getty Images Ralph Herforth und Zora Holt beim Bavaria-Empfang des Filmfest München 2009

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Wie findet ihr, dass Ralph so offen über seine Glioblastom-Diagnose spricht? Stark und wichtig – das macht Betroffenen Mut. Mir ist das zu privat, das hätte er nicht teilen müssen. Ergebnis anzeigen