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Vanessa Nwattu
Vanessa packt aus: Ab da kippte die Beziehung mit Aleks

Vanessa packt aus: Ab da kippte die Beziehung mit Aleks

- Anna Pejsek
Lesezeit: 2 min
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Vanessa Nwattu (26) hat jetzt in der Talkshow "deep und deutlich" offen über ihre turbulente Beziehung mit Aleks Petrovic (35) gesprochen – und dabei nichts ausgelassen. Der Realitystar erzählte die gesamte Geschichte von Beginn an: Das Paar lernte sich bei Temptation Island VIP kennen, und bereits nach nur zwei Monaten zog Vanessa zu Aleks nach Düsseldorf. Dort begann, wie sie schildert, der eigentliche Wendepunkt ihrer Beziehung. "Gefühlt seitdem unsere Kartons ausgepackt waren. Ab da hat sich alles angefangen zu wenden und es kamen immer mal wieder diese Blitze, dass das Verhalten anders wurde", erinnerte sie sich.

In Düsseldorf kannte Vanessa niemanden – kein soziales Umfeld, keine Freunde in der Nähe. Während sie sich allein und isoliert fühlte, führte Aleks offenbar weiterhin sein gewohntes Leben. "Er hat mich in der Zeit auch viel alleingelassen. Er hat sein Leben einfach so geführt, wie es vorher ohne mich auch gewesen ist", so Vanessa im Podcast. Dazu kamen immer häufigere Streitsituationen, in denen die Schuld stets ihr zugeschoben worden sei. Erschwerend hinzu kam, dass Aleks von ihr verlangte, über ihre Konflikte und sein Verhalten mit niemandem zu reden – was sie noch weiter von ihrem Umfeld abschnitt. Was sich hinter verschlossenen Türen abspielte, behielt Vanessa lange für sich: "Ich habe nie die Wahrheit erzählt. Ich habe erzählt, wir haben gestritten, aber ich habe natürlich nicht erzählt, dass die Tür dabei kaputtgegangen ist oder dass die Polizei kam." Ihr Fazit über die gemeinsame Zeit: "Wir haben viel gestritten. Viel, viel, viel."

Dass das Verhältnis der beiden bis heute belastet ist, zeigte sich auch bei Prominent getrennt, wo Aleks und Vanessa sich in einer sogenannten Zeit zu zweit ihrer gemeinsamen Vergangenheit stellen mussten. Was als Aussprache begann, mündete in einem heftigen StreitAleks brach das Gespräch schließlich ab und zeigte dabei zunehmend aggressives Verhalten.

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