Wegen Ex Henning: Anne Wünsche platzt endgültig der Kragen

Anne Wünsche (34) hat auf Instagram ihrem Ärger über ihren Ex-Partner Henning Merten (36) freien Lauf gelassen. In einem emotionalen Video rechnet die Influencerin und Mutter von drei Kindern mit dem Social-Media-Star und Musiker ab. Im Mittelpunkt des Streits steht Tochter Juna, die seit Annes Umzug nach Mallorca beim Vater in Deutschland lebt – so hatte es das Familiengericht entschieden. Nachdem das Thema in den vergangenen Tagen erneut hochgekocht war, hat Anne jetzt das Schweigen gebrochen und ihre Sicht auf den langen und offenbar zermürbenden Rosenkrieg öffentlich gemacht.

In dem Video schildert Anne, wie sie sich in dem Gerichtsverfahren unterlegen fühlte: "Du hast einfach keine Möglichkeit. Der Anwalt guckt so, Jugendamt guckt so. Du hast keine Chance. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich will diesen Kampf nicht führen", erklärt sie. Sie habe schließlich bewusst aufgegeben, auch um Juna davor zu bewahren, vor Gericht aussagen zu müssen. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass sie Henning nicht als schlechten Vater sehe, ihm aber vorwirft, auf Machtposition aus zu sein. Ihr sei es ungerecht erschienen, dass ihre jahrelange Arbeit als alleinerziehende Mutter in dem Verfahren kaum eine Rolle gespielt habe, während ihr Social-Media-Beruf als Argument gegen sie verwendet worden sei. Jetzt wolle sie offen reden: "Ich lass mich jetzt nicht mehr hier den Mund verbieten auf Social Media."

Anne und Henning haben gemeinsam Tochter Juna. Die Influencerin hat außerdem zwei weitere Kinder aus anderen Beziehungen. In dem Video äußert Anne auch, dass Henning nun nicht nur Unterhaltszahlungen von ihr erhalte, sondern durch die öffentliche Diskussion auch Reichweite und Sichtbarkeit gewinne. "Die einzige, die hier wirklich darunter leidet, das bin ich, weil mir wurde mein Kind weggenommen. All das hier hab ich für meine Kinder gemacht. Und ich kann es mit ihr nicht erleben und dafür werde ich kritisiert. Manchmal ist die Welt super, super unfair", so Anne abschließend.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

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Instagram / henningmerten Henning Merten, Influencer

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025