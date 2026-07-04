"In Gruppen bewegen": Polizei warnt vor Helene-Konzerten

Hamburg steht ganz im Zeichen des Schlagersounds: Helene Fischer (41) tritt am 3. und 4. Juli gleich zweimal im Volksparkstadion auf – im Rahmen ihrer "360 Grad Stadiontour", mit der sie ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Zeitgleich verwandelt der Schlagermove 2026 die Hamburger Innenstadt in eine riesige Partymeile. Im vergangenen Jahr strömten rund 500.000 Menschen in die Stadt für das Schlagerspektakel – in diesem Jahr wird mit einem ähnlichen Andrang gerechnet. Polizei und Veranstalter warnen laut schlager.de eindringlich vor massivem Verkehrschaos und haben klare Empfehlungen für alle Konzertbesucher herausgegeben.

Die Behörden raten dringend dazu, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Die Hamburger Polizei verweist dabei auch auf Erfahrungen aus anderen Städten, in denen Helenes aktuelle Tour bereits Halt machte. Neben dem Verkehr bereitet auch das Thema Taschendiebstahl Sorgen: Besucher sollten Wertsachen eng am Körper tragen und auf große Bargeldmengen verzichten. Außerdem rufen die Beamten dazu auf, sich nicht alleine durch die Massen zu bewegen: "Bleiben Sie nach Möglichkeit in Gruppen und helfen Sie einander", heißt es in einem Appell der Polizei Hannover, wo Helene kurz danach ebenfalls auftreten wird.

Helene ist in diesem Sommer mit einer besonders aufwendigen Bühnenkonstruktion unterwegs. Ihre 360-Grad-Bühne erstreckt sich über das gesamte Spielfeld der jeweiligen Arena und ist durch Laufstege verbunden – so soll sie möglichst nah an alle Zuschauer herankommen. "Seit 20 Jahren stehe ich voller Leidenschaft auf der Bühne. Das muss gefeiert werden – und zwar mit Euch!", erklärte sie im Vorfeld ihrer Tour auf ihrer Website. Die Hamburger Doppelshows sind dabei nicht ihre erste Bewährungsprobe in diesem Sommer: Bereits bei Konzerten in Köln stand die Sängerin zuletzt unter besonderer Beobachtung, als der Deutsche Wetterdienst vor extremer Hitze von bis zu 39 Grad gewarnt hatte.

Anzeige Anzeige

Imago Sängerin Helene Fischer bei den Schlagerchampions 2026 im Velodrom Berlin, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige

Imago Helene Fischer, November 2025