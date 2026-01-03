"Unter anderen Umständen" feiert 20. Jubiläum mit neuem Film

Großer TV-Jubiläumsabend im Zweiten: Am Montag, 23. Februar 2026, um 20.15 Uhr feiert das ZDF 20 Jahre "Unter anderen Umständen" – mit dem 25. Film der Reihe. Im Mittelpunkt stehen wieder Natalia Wörner (58) als Kriminalrätin Jana Winter und Ralph Herforth (65) als Kriminalhauptkommissar Matthias Hamm. Der neue Fall trägt den Titel "Unter anderen Umständen – Das Mädchen ohne Namen" und beginnt mit einem mysteriösen Hinweis, der die Ermittler an die Ostsee führt. Dort wird in einem provisorischen Holzverschlag ein weibliches Skelett entdeckt. Die Spur führt über Grenzen, weckt alte Wunden und setzt ein Ermittlerduo unter Druck, das seit zwei Jahrzehnten gemeinsam durch dick und dünn geht.

Die Serie begann im Jahr 2006 unter außergewöhnlichen Umständen, wie Natalia Wörner jüngst verriet. Ursprünglich war sie als Hauptdarstellerin einer verdeckten Ermittlerin vorgesehen, doch die Schauspielerin war zu diesem Zeitpunkt schwanger. Statt das Projekt zu verwerfen, wurde die Rolle in eine schwangere Kommissarin umgeschrieben, die trotz ihres Zustands weiterarbeitete – ein Novum für das Fernsehen der damaligen Zeit. Die Krimireihe überzeugt seitdem durch ihre originellen Handlungsstränge, starken Charaktere und atmosphärischen Schauplätze. Außerdem wird die beliebte Serie nicht nur im Fernsehen zu sehen sein, sondern auch ein Jahr lang über die ZDF-Mediathek abrufbar sein.

Die Hauptdarstellerin ist nicht nur aus "Unter anderen Umständen" bekannt. Sie bewies kürzlich bei The Masked Singer auf ProSieben überraschend ihre Gesangskünste, als sie in einem bunten Kostüm für begeisterte Auftritte sorgte. Zwar konnte sie sich im Wettbewerb nicht bis zum Ende halten, doch ihr Mut, sich auf völlig neuem Terrain zu zeigen, wurde von Jury und Publikum gleichermaßen geschätzt. Ralph Herforth hingegen begeistert treue Zuschauer weiterhin mit seiner charismatischen Darstellung als Kommissar Hamm und macht den nächsten Fall sicherlich zu einem packenden Fernsehabend.

ZDF Ralph Herforth und Natalia Wörner in "Unter anderen Umständen"

Getty Images Natalia Wörner beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Ralph Herforth in einer Talkshow

