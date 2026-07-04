Pläne fürs Erbe: Das steht im Testament von Christian Wolf

Christian Wolf (31) macht kein Geheimnis daraus, wie er sein Vermögen eines Tages verteilt wissen möchte. Der Unternehmer und Social-Media-Star hat jetzt in seinem Podcast "Beyond Business Cast" offen über sein Testament gesprochen und verraten, wer darin bedacht ist. "Es ist quasi meine Schwester und meine Kinder in gleichen Anteilen, und Romy. Quasi egal, was passiert. Also, zum aktuellen Zeitpunkt Noah und Hazel", erklärte der 31-Jährige. Damit hat Christian das Ganze so geregelt, dass potenzieller zukünftiger Nachwuchs bereits berücksichtigt ist und er in Zukunft keine Änderungen am Dokument vornehmen muss.

"All die Leute, die quasi aufgelistet sind in gleichen Anteilen, viel Spaß", so der Unternehmer. Schon vor einigen Monaten hatte er das Thema Erbe auf TikTok angesprochen, nachdem ein Follower wissen wollte, ob er speziell für seine Tochter Hazel Geld anlegt. Seine Antwort: nein – und das aus einem konkreten steuerlichen Grund. Seit seinem Wegzug aus Deutschland im Jahr 2021 lebt er auf Zypern, wo keine Erbschaftssteuer anfällt. "Das heißt, ich muss für Hazel theoretisch nichts anlegen, sondern kann das Geld einfach ganz normal selbst anlegen", erklärte er dort.

Dass auch seine Verlobte Romina Palm (27) in seinem Testament steht, hatte Christian bereits im April dieses Jahres verraten, als er in einer TikTok-Fragerunde gefragt wurde, ob Romina bei ihm "Taschengeld" bekomme. Seine Antwort wurde jedoch schnell zum Aufreger, weil er dabei einen makabren Witz riss: "Für sie wäre es finanziell eine echt smarte Entscheidung, mich umzubringen. Ich hoffe, es kommt nicht dazu." Zwar schob er danach hinterher, das sei nur Spaß gewesen. Doch in den Kommentaren war die Community ziemlich gespalten.

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Imago Christian Wolf beim OMR Festival 2025 in Hamburg

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Instagram / rominapalm Christian Wolf mit seiner Tochter Hazel, Juni 2026

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026