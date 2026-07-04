Das steckt hinter Olivias Kuschel-Fotos mit Pete Wicks

Steckt hinter den vieldiskutierten Ibiza-Fotos von Olivia Attwood (35) und Pete Wicks (37) eine ganz andere Geschichte, als alle dachten? Die britische Realitystar-Bekanntheit hat jetzt in ihrem Podcast "Olivia's House" enthüllt, was auf dem Boot wirklich passiert ist – und warum Pete sie in jenen berühmten Aufnahmen so eng von hinten umarmte. Die Bilder aus dem Sommer 2025 hatten seinerzeit für mächtig Wirbel gesorgt: Olivia lehnte in einem weißen Bikini entspannt an Pete. Ihr damaliger Ehemann Bradley Dack soll darüber angeblich außer sich vor Wut gewesen sein. Er habe die Situation als "rasend" erlebt und sich durch die Pose auf den Bildern in eine unmögliche Lage versetzt gefühlt.

Im Podcast erklärte Olivia, die Geschichte sei eigentlich eine "lustige Story". Ihr bester Freund Mark Johnson, der damals ebenfalls auf dem Boot war, half ihr auf die Sprünge – denn Olivia selbst hat kaum noch Erinnerungen daran. Laut Mark war kurz zuvor eine betrunkene Frau auf dem Boot ausgerutscht, die Treppe hinuntergefallen und hatte dabei Olivia, die gerade aus dem Wasser stieg, zurück ins Meer gestoßen. Olivia soll dabei geweint und sich den Kopf gestoßen haben. "Ich erinnere mich daran, dass ich mit dem Kopf aufgestoßen bin, aber ich weiß nicht mehr, wie es passiert ist", sagte Olivia im Podcast. Pete habe sie danach getröstet und in den Arm genommen – genau in diesem Moment soll das Foto entstanden sein. Dass jemand sie fotografierte, hatte Freundin Megan Elliot bemerkt, als sie auf einem anderen Boot eine Person mit Kamera entdeckte. Die anderen glaubten ihr zunächst nicht. "Wir haben sie sogar noch deswegen aufgezogen", gab Olivia zu. Am nächsten Tag tauchten die Bilder jedoch in den Schlagzeilen auf. Olivia resümierte: "Und ich hatte eine Gehirnerschütterung!"

Wenige Monate nach dem Ibiza-Urlaub trennten sich Olivia und Bradley. Sie zog aus dem gemeinsamen Zuhause aus und in eine eigene Wohnung. Dass zwischen ihr und Pete aber wirklich etwas läuft, machte zuletzt ein Handy-Foto deutlich: Olivia wurde dabei erwischt, wie auf ihrem Sperrbildschirm ein Bild zu sehen war, das sie und Pete beim Küssen zeigt – entstanden auf ihrer Geburtstagsfeier in London.

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Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

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Getty Images Olivia Attwood bei Heidi Klums 24. Halloween-Party in New York, Oktober 2025

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Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood bei den National Television Awards 2021 in London