Sängerin Kim Wilde verrät mit 65 ihr Anti-Aging-Geheimnis

Mit 65 Jahren sieht Kim Wilde (65) aus, als wäre die Zeit für sie stehengeblieben. Die britische Musikerin, die in den 80er-Jahren mit Songs wie "Kids in America" und "Cambodia" zum Weltstar wurde, verrät jetzt gegenüber Bild ihr Anti-Aging-Geheimnis – und das klingt erstaunlich bodenständig. "Ich achte gut auf mich, habe einen Personal Trainer, ernähre mich gesund und trinke keinen Alkohol", erklärt sie. Was Schönheitsoperationen angeht, möchte die Sängerin so lange wie möglich darauf verzichten. "Das Singen hält meine Gesichtsmuskeln fit. Hoffentlich brauche ich deshalb auch kein Facelifting", sagt sie mit einem Schmunzeln.

Dass sie sich mit zunehmendem Alter intensiver um ihre Gesundheit kümmert, spürt Kim selbst deutlich. "Ich habe mich nie so gut um mich selbst gekümmert wie jetzt", sagt sie. Die Musikerin hat dabei auch eine Botschaft an andere Frauen: "Gute Gesundheit trägt enorm zum Glück bei. Wer gut für sich selbst sorgt, hat am Ende auch mehr Kraft, die er mit anderen teilen kann." Ans Aufhören denkt sie jedenfalls nicht. Als Inspiration dient ihr dabei ihr eigener Vater: "Mein Vater steht mit 87 Jahren noch immer auf der Bühne und denkt überhaupt nicht ans Aufhören. Vielleicht werde ich genauso sein."

Bald ist Kim wieder live in Deutschland zu erleben: Ab dem 18. Juli tritt sie bei der Stadiontour "Die 80er live" in Hamburg, Gelsenkirchen und Frankfurt auf. Dort trifft sie alte Bekannte wie Nena (66) und Samantha Fox (60) wieder, mit denen sie schon seit Jahrzehnten verbunden ist. Auch fernab der Bühne blickt Kim nach vorne: Gemeinsam mit ihrem Bruder Ricky und dessen Tochter Scarlett arbeitet sie bereits an einem neuen Album, das 2027 erscheinen soll.

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Getty Images Kim Wilde im Dezember 2013

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Getty Images Kim Wilde, Popsängerin

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Getty Images Kim Wilde im Mai 2017