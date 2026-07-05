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Heidi Klum
Bikini-Post: Heidi Klum richtet klare Worte an Tochter Leni
Bikini-Post: Heidi Klum richtet klare Worte an Tochter LeniInstagram / leniklumZur Bildergalerie

Bikini-Post: Heidi Klum richtet klare Worte an Tochter Leni

- Malin Friedrich
Lesezeit: 2 min
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Den 4. Juli feierte Leni Klum (22) gemeinsam mit ihrer besten Freundin Kayla Dardashti – und teilte die Eindrücke davon mit ihren Followern auf Instagram. Auf den Fotos vom US-Unabhängigkeitstag zeigen sich die beiden ganz im patriotischen Stil: Kayla trägt ein rotes Bandana, Leni ein blaues – passend zu den amerikanischen Nationalfarben. Während Kayla ein weißes Top trug, präsentierte sich Heidi Klums (53) Tochter nur mit einem Bikinioberteil. Dabei fiel jedoch sofort etwas auf: Ihr Dekolleté zeigte eine deutlich sichtbare Rötung, die auf einen Sonnenbrand hindeutete.

Das entging auch Mama Heidi nicht. Die Modelmama meldete sich prompt in der Kommentarspalte unter Lenis Post zu Wort – für alle sichtbar. "Bitte mehr Sonnencreme, Mädels", schrieb sie an ihre Tochter und deren Freundin. Der Appell kam gut an. Schönheitschirurgin Dr. Luise Berger unterstrich Heidis Worte mit einer Reihe von Emojis, und andere Nutzer kommentierten mit "Volle Zustimmung" oder "Mama sieht alles". Heidi und Leni verbindet eine enge Beziehung – die beiden pflegen nicht nur ihren Mutter-Tochter-Alltag, sondern auch eine gemeinsame Karriere in der Modewelt.

Vor wenigen Monaten hatte Heidi deutlich gemacht, dass Leni neben dem Glamour-Leben noch ein ganz anderes Ziel verfolgt. Bei der Premiere ihrer Doku "On and Off the Catwalk" verriet sie gegenüber Promiflash: "Beide [Henry und Leni] studieren noch. Deswegen kann das ja auch komplett eine andere Reise für sie werden. Ich glaube, im Moment machen sie das so ein bisschen als Hobby nebenbei." Leni studierte zu diesem Zeitpunkt seit vier Jahren Innenarchitektur an der NYU in New York und arbeitete parallel weiter als Model.

Leni Klum und Kayla Dardashti, Juli 2026
Instagram / leniklum
Leni Klum und Kayla Dardashti, Juli 2026
Leni und Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025
action press / Dede / BACKGRID
Leni und Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025
Leni Klum bei Vanity Fairs "Vanities: A Night for Young Hollywood" in Los Angeles, 2026
Getty Images
Leni Klum bei Vanity Fairs "Vanities: A Night for Young Hollywood" in Los Angeles, 2026
Wie findet ihr Heidis öffentlichen Kommentar unter Lenis Bikini-Post?
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