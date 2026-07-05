Kaum verheiratet: Taylor flüchtet mit Travis ans Meer

Nur wenige Stunden nach ihrer XXL-Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im New Yorker Madison Square Garden sollen die frisch Vermählten mit einem Privatjet nach Westerly geflogen sein. Laut Bild soll am Mittag nach dem Hochzeitstag ein silberner SUV Taylors Anwesen im New Yorker Stadtteil Tribeca verlassen und in Richtung Flughafen gerollt sein. Von dort aus ging es laut Bericht in nur rund 45 Flugminuten zu der Villa an der rauen Atlantikküste – wo Taylor und Travis sich mit zugezogenen Vorhängen und strengen Sicherheitsleuten vor der Öffentlichkeit zurückzogen.

Das Anwesen, das direkt auf einem Hügel über dem Meer thront, ist seit Jahren Taylors privater Rückzugsort. Die Sängerin soll das "Holiday House" 2013 für umgerechnet rund 15,3 Millionen Euro gekauft haben. Bild beschreibt, dass das Gelände einen Rundumblick auf den Atlantik, acht Schlafzimmer und zehn Badezimmer bietet. Bereits am Tor postierte Wachleute sollen jeden Fußgänger auf dem Bürgersteig im Blick gehabt haben, eine Anwohnerin erklärte dem Reporter, dass diese Sicherheitsvorkehrungen meist nur dann so streng seien, wenn Taylor persönlich vor Ort ist.

Das Haus in Westerly hat für Taylor längst Kultstatus: Immer wieder nutzte die Musikerin die Villa in der Vergangenheit, um dort ihren Lieblingsfeiertag, den 4. Juli, mit engen Freunden wie Gigi Hadid (31), Blake Lively (38), Selena Gomez (33), Emma Stone (37) oder Ed Sheeran (35) zu feiern. Auch in diesem Jahr fällt der Aufenthalt des Paares auf das lange Independence-Day-Wochenende – ein Datum, das Taylor traditionell mit ausgelassenen Strandpartys verbindet.

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Imago Travis Kelce und Taylor Swift bei den US Open 2024

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ActionPress / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, November 2025

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Anna Webber/Getty Images for Atlantic Records Ed Sheeran und Taylor Swift, Musikerfreunde