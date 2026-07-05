Dieser "Last Samurai"-Patzer tut schon beim Zusehen weh

In Tom Cruises (64) Historien-Actionfilm "Last Samurai" aus dem Jahr 2003 steckt ein Filmfehler, der wohl zu den schmerzhaftesten der Kinogeschichte zählt. Mitten in einer aufwendig inszenierten Kavallerie-Schlachtszene, in der Tom galoppierend durch das Chaos reitet, passiert einem kostümierten Statisten etwas ausgesprochen Unglückliches: Während er neben einem Pferd absteigt, trifft ihn das Tier mit voller Wucht in die Leiste. Der Moment ist im fertigen Film deutlich zu sehen – der Darsteller zuckt sichtbar zusammen und krümmt sich vor Schmerz.

Dass der Patzer überhaupt im fertigen Schnitt landete, liegt wohl daran, dass er in der Hektik der Szene zunächst schlicht nicht auffiel. Denn inmitten galoppierender Pferde und dramatischer Kamerafahrten geht so manches Detail unter. Inzwischen haben aufmerksame Fans den Moment entdeckt und den Clip fleißig im Internet geteilt, wo er reichlich Aufmerksamkeit und Kommentare auf sich zog. Die Ironie: Die Szene soll eigentlich Spannung erzeugen, wirkt durch den unfreiwilligen Slapstick-Einschlag aber eher wie eine ungewollte Komikeinlage.

"Last Samurai" erzählt die Geschichte eines amerikanischen Offiziers, der im Japan der Meiji-Restauration mit den letzten Samurai in Berührung kommt und sich allmählich ihrer Lebensweise annähert. Der Film gilt als eines der aufwendigsten Projekte in Tom Cruises Karriere – mit detaillierten Kostümen, historisch inspirierten Sets und großen Schlachtszenen. Für seine Rolle bereitete sich der Schauspieler intensiv auf die japanische Kampfkunst vor. Für den Statisten dürfte der Drehtag mit dem Pferd allerdings eine deutlich unangenehmere Erinnerung hinterlassen haben.

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Getty Images Tom Cruise bei der Warner Bros.-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, wirbt für den Film "Digger"

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Imago Filmszene aus "The Last Samurai" mit Tom Cruise, 2003

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Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

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