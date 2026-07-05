Bryan Cranston staunt über das Talent seiner Tochter Taylor

Bryan Cranston (70) kann sich kaum zurückhalten, wenn es um die Leistung seiner Tochter Taylor Dearden (33) geht. Die 33-Jährige spielt in der HBO-Arztserie "The Pitt" die Rolle der Dr. Melissa "Mel" King – und ihr berühmter Vater ist voll des Lobes. Gegenüber dem Magazin People erklärte der Breaking Bad-Star jetzt, dass Taylor bestimmte schauspielerische Feinheiten bereits in einem Alter gemeistert habe, für das er selbst deutlich länger gebraucht habe. "Es gibt einige Feinheiten, die sie beherrscht, die ich Jahre brauchte, um sie zu erlernen", sagte Bryan. "Und sie hat sie Mitte zwanzig gelernt. Ich dachte: Wow."

Besonders die medizinische Fachsprache, mit der Taylor in der Serie jonglieren muss, beeindruckt ihren Vater sichtlich. "Diese Show ist hart. Man muss diese sechs- und siebensilbigen medizinischen Begriffe so einfach rauswerfen, und das ist schwer", betonte er. Bryan fügte hinzu, dass ihn das an seine eigene Erfahrung am Set erinnere – auch "Breaking Bad" und "Malcolm in the Middle" seien alles andere als einfach zu drehen gewesen. Taylors Arbeit in "The Pitt" trägt bereits Früchte: Sie wurde für den Spirit Award als beste Nebendarstellerin in einer neuen Skriptserie nominiert.

Wie sehr die Schauspielerei auch Taylors Leben geprägt hat, zeigte sich abseits der Kamera. Bei einem Familienessen erlebte Bryan hautnah, wie seine Tochter blitzschnell reagierte, als ein Restaurantgast zu husten begann und keine Luft mehr bekam. Taylor eilte sofort zu ihm – kurz bevor sie ihn erreichte, konnte er wieder selbst atmen. Wie Bryan beim Besuch der "The Late Show with Stephen Colbert" erzählte, habe er in diesem Moment nur gedacht: "Oh mein Gott, wir haben endlich einen Doktor in der Familie!" Taylors TV-Karriere begann übrigens mit einem kleinen Cameo-Auftritt in "Breaking Bad", bevor sie die University of Southern California absolvierte und in weiteren Serien wie "American Vandal" und "For All Mankind" zu sehen war.

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Getty Images Bei den SAG Awards 2012 in Los Angeles

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Getty Images Bei der SCAD TVfest: Taylor Dearden beim Q&A und Award Presentation zu "The Pitt" in Atlanta

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Getty Images Patrick Ball, Sepideh Moafi, Gerran Howell, Taylor Dearden, John Wells, Noah Wyle und weitere

Getty Images Taylor Dearden bei der Vorführung von HBOs "The Pitt" beim PaleyFest LA im Dolby Theatre in Hollywood am 12. April 2026