Taylor und Travis starten ihre XXL-Hochzeitsreise

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) genießen nach ihrer Hochzeit offenbar erst einmal Zeit zu zweit: Mehrere US-Medien berichten, dass die Sängerin und der Footballstar eine ausgedehnte Hochzeitsreise über gleich vier Kontinente planen. Losgehen soll es demnach auf den Bahamas, wo das frisch verheiratete Paar nach dem Wirbel um die Trauung vor allem Ruhe und Privatsphäre finden will. The Sun will erfahren haben, dass es sich bei der Reise um eine Art private Welttournee handeln soll – nur eben ohne Bühne und Fans.

Von der Karibik soll es dann weiter nach Europa gehen: Die italienische Küste, der Comer See, Paris, die französische Riviera, Kroatien und angeblich sogar eine private Insel in Griechenland stehen wohl auf dem Reiseplan. Und damit nicht genug – Insider berichteten The Sun, dass auch Asien und Australien auf dem Programm stehen sollen. Zeit für die Mega-Tour haben beide Stars: Taylors "Eras"-Tour endete bereits im Dezember 2024, und auch Travis muss erst im August wieder ans Werk, wenn das Trainingscamp der Kansas City Chiefs beginnt. Das erste Vorbereitungsspiel gegen die Los Angeles Rams ist für den 15. August angesetzt.

Die Reiseziele wecken bei Fans der beiden ganz besondere Erinnerungen. Am Comer See verbrachte das Paar bereits im Mai 2024 eines ihrer ersten Dates – damals schlenderten die beiden durch das malerische Sala Comacina und genossen vor dem Grand Hotel Tremezzo ein Candlelight-Dinner. Auch die Bahamas sind dem Paar nicht fremd: Dort logierten Taylor und Travis schon einmal im "Rosalita House" auf Harbour Island, direkt am pinken Traumstrand.

Anzeige Anzeige

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Footballer Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift