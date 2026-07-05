Rührende Worte von Taylor Swifts Papa an Travis Kelce

Bei einem Probeessen im Infosys Theatre am Madison Square Garden in New York ist es zu einem emotionalen Moment gekommen, der die Gäste zu Tränen gerührt hat. Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) feierten das Dinner mit rund 30 engsten Vertrauten, darunter Taylors Mutter Andrea, ihr Vater Scott und ihre langjährige beste Freundin Abigail Berard. Laut The Sun soll die Stimmung im Saal von ausgelassen zu gerührt gekippt sein, als Taylors Vater vor allen Gästen über die Beziehung seiner Tochter sprach.

Scott ergriff während des Dinners das Wort und richtete laut The Sun zutiefst persönliche Worte an Travis. "Scott dankte Travis dafür, für Taylor da zu sein", berichtete ein Insider dem Blatt. Dabei soll Scott auch auf die schwierigen Seiten von Taylors Karriere in der Musikindustrie eingegangen sein. "Er sprach über die Herausforderungen, mit denen sie in der Branche konfrontiert war, und dankte Travis dafür, ihr Fels in der Brandung zu sein und Freude in ihr Leben zu bringen", so die Quelle weiter. Im Saal sollen viele Augen feucht geworden sein – und auch Travis selbst war demnach tief bewegt.

Taylor und Travis sind seit 2023 ein Paar. Der NFL-Star spielt als Tight End für die Kansas City Chiefs und ist einer der bekanntesten Footballspieler der USA. Seit Beginn ihrer Beziehung sorgen die beiden regelmäßig für Schlagzeilen – nicht zuletzt, weil Travis immer wieder Taylors Konzerte besucht und sie ihrerseits zu seinen Spielen erscheint.

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Getty Images Scott mit seiner Tochter Taylor Swift, April 2015

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Getty Images Taylor Swift und ihre Mutter Andrea im Jahr 2010

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens