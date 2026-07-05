Tränen: Mehmet Scholls Tochter teilt Details ihrer Krankheit

In der neuen ProSieben-Doku "Born Famous – Fluch oder Segen?" öffnet Josefine Scholl ihr Herz – und das unter Tränen. Die 18-Jährige, Tochter von Fußballlegende Mehmet Scholl (55), spricht darin offen über ihre Krankheit und ihren Traum, Model und Influencerin zu werden. "Es gibt ein Leben davor und danach. Ich wollte immer schon Model werden", sagt Josefine laut Bild, die die Folge vorab gesehen hat, weinend vor der Kamera. Die junge Social-Media-Creatorin erklärt außerdem: "Ich möchte für Positivität, Lebensfreude und Bodenständigkeit stehen."

Josefine leidet am seltenen und unheilbaren McCune-Albright-Syndrom, kurz MAS. "Eigentlich könnt ihr euch das so vorstellen, dass in meinen Knochen Hohlräume sind und dadurch der Knochen fibröser ist. Meine Knochen brechen schneller als bei anderen Menschen. Ich darf dadurch keinen Sport mehr machen", erläutert sie in der Sendung. Besonders drastisch zeigte sich die Erkrankung im Jahr 2022, als sie sich den Oberschenkel brach. Trotz allem gibt Josefine nicht auf: "Ich möchte meinen eigenen Weg gehen und zeigen, was alles möglich ist, und dabei so viele Menschen wie möglich mitnehmen. Positive Energie weitergeben, aber auch ehrlich sein: Rückschläge, Krankheiten, Narben und vermeintlich schlechte Erfahrungen teilen."

Bereits vor einigen Monaten hatte Josefine auf TikTok erstmals offen über ihre Erkrankung gesprochen und auch erwähnt, dass sie "eigentlich jeden Tag Schmerzen" habe. Nun bekommt die 18-Jährige mit der ProSieben-Doku eine noch größere Bühne, um ihre Geschichte zu teilen. Sie will nicht nur als Tochter von Mehmet oder als Freundin von Bayern-Spieler Tom Bischof (21) wahrgenommen werden, sondern sich einen eigenen Namen machen. In "Born Famous" sind außerdem Gloria-Sophie Burkandt (27), Summer Terenzi (20) – Tochter von Sängerin Sarah Connor (46) – sowie Diego Pooth (22), Sohn von Moderatorin Verona Pooth (58), zu sehen.

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Instagram / josie.sll Josefine Scholl postet auf Instagram ein Selfie im Januar 2026

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Instagram / tom.bischof10 Tom Bischof und Josefine Scholl

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Imago Josefine Josie Scholl und Tom Bischof nach FC Bayern München gegen 1. FC Köln, München, 16.05.2026

Wie findet ihr Josefines offenen Auftritt in "Born Famous"? Berührend und stark – ihr Mut macht Eindruck. Für mich wirkt es etwas zu inszeniert. Ergebnis anzeigen