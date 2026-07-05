Bei Taylors und Travis' Hochzeit fehlten diese Promis

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben geheiratet – doch nicht alle, die man auf der Gästeliste vermutet hätte, waren bei der Traumhochzeit dabei. Wie unter anderem Page Six, People und Variety berichten, sollen Miles Teller (39) und seine Frau Keleigh Teller (33) gar nicht erst auf der Gästeliste gestanden haben. Auch Ryan Reynolds (49) und Blake Lively (38), mit denen die Sängerin in der Vergangenheit eng befreundet war, wurden weder vor Ort gesichtet noch tauchen sie auf Aufnahmen der Feier auf. Stattdessen sollen die beiden zeitgleich in Upstate New York fotografiert worden sein. Selbst Harry Styles (32), der laut Variety eine Einladung erhalten haben soll, erschien wegen Tourterminen nicht.

Die Liste der Abwesenden ist lang: Laut Page Six waren außerdem mehrere Stars der New York Knicks – darunter Karl-Anthony Towns und Josh Hart – angeblich eingeladen, doch keiner der Basketballprofis wurde am Madison Square Garden entdeckt. Auch Produzent Jack Antonoffs (42) Frau Margaret Qualley (31) sorgt für Gesprächsstoff, da sie auf keinem der bisherigen Hochzeitsfotos zu sehen ist, obwohl Jack selbst anwesend war. Sängerin Maisie Peters erzählte im Zach Sang Show-Podcast, dass sie keine Einladung aus Taylors Umfeld bekommen habe: "Ich habe [...] keine Hochzeitseinladung bekommen. Ich glaube, das ist okay." Tennislegende Serena Williams (44) wiederum war für ein Wimbledon-Doppel mit Schwester Venus (46) eingeplant und wohl daher eher in London gebunden. Rapper Flavor Flav (67) erklärte schon im Dezember gegenüber dem Magazin People, er stehe nicht auf der Gästeliste, gab dem Paar aber öffentlich seinen Segen.

Dass die Hochzeit trotz dieser fehlenden Promis zu einem absoluten Ausnahmeereignis wurde, hatte sich bereits kurz nach der Zeremonie angedeutet. Taylors Tante Robin Gentry schilderte gegenüber LBS News eine hochemotionale Trauung, bei der sowohl die Braut als auch der Bräutigam weinten, lachten und tanzten. Außerdem wurde bereits bekannt, dass Taylors Vater emotionale Worte an Travis gerichtet und damit die Gäste im Saal zum Weinen gebracht haben soll.

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry Teller bei der Special Screening von A24s "Eternity" im AMC Century City 15 in Los Angeles, November 2025

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Getty Images Jack Antonoff and Margaret Qualley, 2025