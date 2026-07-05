So liefen Verhandlungen rund um Taylor & Travis' Ehevertrag

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben kurz vor ihrer Traumhochzeit in New York die finanziellen Weichen für ihre gemeinsame Zukunft gestellt: Die Sängerin soll einen knallharten Ehevertrag über ihr auf rund 1,75 Milliarden Euro geschätztes Vermögen ausgearbeitet haben – und der Footballstar soll den Deal laut dem Magazin OK! ohne Zögern unterschrieben haben. Das Papier sichert vor allem Taylors Musikrechte, Tour-Einnahmen und Firmenbeteiligungen ab, während auch Travis’ Millionen aus seiner NFL-Karriere, Werbedeals und Medienprojekten klar geregelt werden. Insider betonen, dass die umfassende Vereinbarung noch vor der großen Feier im Madison Square Garden unter Dach und Fach war und die Hochzeitspläne der Turteltauben nicht ausgebremst hat.

Hinter den Kulissen spielte offenbar vor allem Taylors Vater Scott Swift eine Schlüsselrolle. Der frühere Börsenmakler, der seit Jahren eng in die Geschäfte seiner Tochter eingebunden ist, soll gemeinsam mit einem erfahrenen Anwaltsteam an dem Vertragswerk gefeilt haben. Ein Branchenkenner erklärte gegenüber OK!, dass es sich bei Summen dieser Größenordnung nicht um ein paar Stichpunkte auf einem Zettel handle, sondern um ein mehrschichtiges Dokument, das mögliche Entwicklungen über Jahrzehnte abbilden soll. Travis habe Scotts Rolle von Anfang an anerkannt. Laut der Quelle soll er sogar gesagt haben: "Scott hat jahrelang eine der mächtigsten Marken der Unterhaltungsbranche geschützt – warum sollte ich mich dem in den Weg stellen?"

Taylors Vermögen übersteigt das von Travis deutlich – sein Vermögen wird auf rund 79 Millionen Euro geschätzt. Die Hochzeit selbst sorgte bereits im Vorfeld für Schlagzeilen: Der Madison Square Garden wurde für das Event komplett übernommen, zahlreiche Straßen in New York gesperrt. Die Kosten der Traumhochzeit wurden laut US-Medien auf über 20 Millionen Euro geschätzt. Eine ähnliche Summe spendete das Paar nur wenige Tage vor dem Großereignis.

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift mit ihrem Vater Scott im April 2015

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Getty Images Taylor Swift beim Z100 iHeartRadio Jingle Ball 2019 im Madison Square Garden in New York