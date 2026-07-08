NFL-Star Amon-Ra St. Brown verlobt sich mit Jugendliebe

NFL-Profi Amon-Ra St. Brown (26) hat einen großen Sieg abseits des Spielfelds gefeiert: Der Starreceiver der Detroit Lions hat seiner langjährigen Freundin Brooklyn Adams einen Heiratsantrag gemacht – und sie hat Ja gesagt. Das Paar verkündete die Verlobung gemeinsam auf Instagram mit einer Bilderreihe vom Antrag. Als Caption wählten die beiden schlicht "Hard launch". Für Amon-Ra und Brooklyn ist es ein ganz besonderer Meilenstein, denn die beiden kennen sich bereits seit der Schulzeit.

Der Post löste eine Welle an Glückwünschen aus. Unter anderem meldete sich Taylor Lautner (34), der als bekennender Lions-Fan bekannt ist, mit einer Gratulation. Auch mehrere Footballstars kommentierten den Beitrag, darunter Wide Receiver Drake London und Keenan Allen sowie Lions-Quarterback Jared Goff (31) und Chicago-Bears-Quarterback Caleb Williams. Außerdem gratulierte Haley Cavinder, die selbst vor Kurzem den Bund der Ehe eingegangen ist – sie heiratete Dallas-Cowboys-Tight-End Jake Ferguson.

Amon-Ra ist nicht nur in den USA ein gefragter Name. Der am 24. Oktober 1999 geborene Sportler hat auch in Deutschland eine besondere Fangemeinde – denn über seine deutsche Mutter fühlt er sich eng mit der Bundesrepublik verbunden. Der Wide Receiver hat dabei stets betont, wie stolz er auf seine zweite Heimat ist. So trug er etwa ein Trikot von DFB-Star Jamal Musiala (23), als er mit den Detroit Lions zu einem Auswärtsspiel aufbrach.

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Getty Images Amon-Ra St. Brown und Brooklyn Adams in San Francisco, Februar 2026

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Getty Images Amon-Ra St. Brown, NFL-Profi

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Getty Images Amon-Ra St. Brown und Brooklyn Adams vor dem Spiel der Detroit Lions, 2024

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