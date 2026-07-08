Krebskampf: Nara Smith teilt emotionales Video mit Tochter

Nara Smith (24) hat auf Instagram ein emotionales Video veröffentlicht, das einen der schwersten Momente in der Krebsreise ihrer zweijährigen Tochter Whimsy festhält. Gemeinsam mit ihrem Mann Lucky Blue Smith (28) rasierte die Influencerin das kleine Mädchen liebevoll kahl, als deren Haare durch die Chemotherapie anfingen auszufallen. Dazu teilte sie jetzt bewegende Worte über den Schmerz, den dieser Haarausfall mit sich gebracht hat – und erklärte, warum sie die Geschichte ihrer Familie öffentlich teilt.

"Krebs hat eine Art, Dinge zu nehmen, um die man nie getrauert hätte", schrieb Nara in ihrer Bildunterschrift auf Instagram. "An dem Tag, als ich mit meinen Fingern durch ihr Haar fuhr und die Strähnen daran hafteten, wusste ich, dass ich Whimsys Haar nicht mehr lange bürsten würde. Es ist so eine Kleinigkeit – bis es das nicht mehr ist." Weiter schrieb sie: "Es war nicht nur Haar. Es waren die kleinen Locken, die ich hinter ihre Ohren gesteckt habe, die zarten Strähnen, die im Sonnenlicht glänzten, und all die gewöhnlichen Momente, von denen ich nie dachte, dass ich sie vermissen würde." Trotzdem endete die 24-Jährige ihre Worte mit einer hoffnungsvollen Botschaft: "Heute kehren ihre Locken zurück." Außerdem betonte sie, dass sie ihre Geschichte nicht aus einem Wunsch nach Mitgefühl teile, sondern um Bewusstsein für Kinderkrebs zu schaffen und anderen Familien das Gefühl zu geben, weniger allein zu sein.

Nara hatte die Nachricht über Whimsys Erkrankung Anfang Juli erstmals öffentlich gemacht. In einem Instagram-Reel erzählte sie, wie sie und Lucky die Diagnose "Ende letzten Jahres" erhalten hatten. Ein verdächtiger Befund führte die Familie zunächst in die Notaufnahme, dann zum Kinderarzt – und schließlich, nach Röntgenaufnahmen, Ultraschall und einer Biopsie, zu der Gewissheit, dass Whimsy Krebs hat und dieser sich bereits ausgebreitet hatte. Neben Whimsy sind Nara und Lucky auch Eltern von Rumble Honey, Slim Easy und der im September 2025 geborenen Fawnie. Lucky ist außerdem Vater von Gravity, seiner Tochter mit dem Model Stormi Bree.

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Getty Images Nara Smith, Mai 2025

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Getty Images Nara und Lucky Blue Smith bei der Gucci Modenschau in Mailand im September 2024

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Instagram / naraaziza Nara Smith, Inluencerin, und ihre Tochter