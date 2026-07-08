Fake? Simone Biles verteidigt Freundschaft zu Taylor Swift

Simone Biles (29) hat sich auf Instagram gegen Zweifler zur Wehr gesetzt, die ihre Freundschaft mit Taylor Swift (36) infrage stellen. Der Anlass: Die Turnlegende war am 3. Juli gemeinsam mit ihrem Ehemann, NFL-Spieler Jonathan Owens (30), bei Taylors Hochzeit mit Travis Kelce (36) im Madison Square Garden in New York City dabei. Als ein Instagram-Nutzer anschließend kommentierte: "Wann haben Simone Biles und Taylor Swift eigentlich jemals miteinander gesprochen?", ließ die Olympionikin das nicht auf sich sitzen und konterte: "Denkt daran: Ich zeige euch nur das, was ich euch wissen lassen will."

Nach der Hochzeitsfeier teilte Simone eine Bilderreihe auf Instagram und schwärmte: "Die perfekte Liebesgeschichte, gefolgt von der perfekten Nachtt." Auch ihr Outfit beschrieb die Sportlerin für ihre Follower genauer: Sie trug ein rotes, metallisches Haute-Couture-Kleid von Do Long sowie herzförmige Ohrringe von Maison Spoiled High Jewelry. Jonathan teilte ebenfalls Eindrücke des Abends und schrieb: "Was für eine Nacht. So dankbar, so eine wunderschöne Zeremonie mit so vielen großartigen Menschen miterleben zu dürfen. Wir lieben es, die Liebe zu feiern – eine Nacht, die wir wirklich niemals vergessen werden. Herzlichen Glückwunsch an das Paar!!! #T&T."

Dabei reicht die Freundschaft zwischen Simone und Taylor bereits fast ein Jahrzehnt zurück. Schon bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio feuerte die Sängerin Team USA im Turnen öffentlich an. Besonders berührend wurde es dann bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021, als Simone sich aus mehreren Wettbewerben zurückzog, um ihrer mentalen Gesundheit Vorrang zu geben – Taylor sprach in einem Tribute-Video zu Ehren der Turnerin und nannte sie darin ein Vorbild. Beide tauschten sich damals auch öffentlich auf X, ehemals Twitter, aus. Dass die Hochzeit von Taylor und Travis zu den exklusivsten Ereignissen des Jahres zählte, machte die Teilnahme von Simone und Jonathan umso bedeutsamer – Berichten zufolge wurden die rund 1.000 Gäste von dem Paar sehr sorgfältig ausgewählt.

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Getty Images Simone Biles bei den Laureus World Sports Awards 2026 in Madrid

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Imago Taylor Swift, Musikerin

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Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles, Mai 2025