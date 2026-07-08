Instagram-Profil von Prinz Sverre Magnus wurde gefälscht

Ein Fake-Profil auf Instagram sorgt beim norwegischen Königshaus für Aufregung: Ein unbekannter User gibt sich dort laut Dagbladet als Prinz Sverre Magnus (20) aus – und das mit erschreckend viel Erfolg. Das Konto mit dem Nutzernamen "sverre__magnus" sammelte mehr als 13.000 Follower und war sogar mit dem blauen Verifizierungshaken versehen, der eigentlich Echtheit signalisieren soll. In der Bio des Profils war zu lesen: "Der Prinz von Norwegen. Geboren zu herrschen. Einfach, aber königlich." Doch das norwegische Königshaus stellte gegenüber dem norwegischen Magazin Se og Hør klar: Das Konto hat nichts mit dem echten Prinzen zu tun.

Das Profil war im September 2024 erstellt worden und erhielt sein blaues Häkchen im Juni dieses Jahres. Trotz lediglich zwei Beiträgen erzielte einer der Posts über 18.000 Likes und mehr als 2.600 Kommentare – er zeigte Bilder von Sverre Magnus gemeinsam mit seiner Schwester Prinzessin Ingrid Alexandra (22) sowie von Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Kronprinz Haakon (52). Der Hof hat das Konto bereits bei Meta, dem Mutterunternehmen von Instagram, gemeldet. Kommunikationsberater Simen Løvberg Sund vom Königshaus erklärte gegenüber der norwegischen Zeitung Nettavisen: "Es gibt viele Konten auf sozialen Medien, die Inhalte über die Royals veröffentlichen, aber wenn ein Konto versucht, als Mitglied des Königshauses aufzutreten, oder wie in diesem Fall als Prinz Sverre Magnus, möchten wir reagieren, um zu verhindern, dass Menschen getäuscht werden oder das Konto auf irgendeine Weise missbraucht wird."

In einem Beitrag ging es um den norwegischen Sieg gegen Brasilien bei der Fußball-WM 2026, was dem Account zusätzlich Aufmerksamkeit verschaffte. Prinz Sverre Magnus steht als Sohn von Haakon und Mette-Marit regelmäßig im Fokus des öffentlichen Interesses. Seine Schwester Ingrid Alexandra gilt als künftige Königin Norwegens, sobald sie eines Tages ihrem Vater auf den Thron folgt. Gerade deshalb dürfte ein angeblich offizielles Profil des Prinzen für viele Nutzer besonders glaubwürdig gewirkt haben.

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Imago Sverre Magnus bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, 2026

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Getty Images Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Ingrid Alexandra feuern Norwegen vor dem WM-Achtelfinale gegen Brasilien im New York/New Jersey Stadium an

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra und Kronprinz Haakon im März 2024