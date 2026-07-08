Maya Hawke schwärmt von Taylor Swifts Einfluss auf Popmusik

Maya Hawke (28) ist ein riesiger Swiftie. Die Schauspielerin und Sängerin schwärmte in einem Interview mit dem Magazin People von Taylor Swift (36) und ihrem Einfluss auf die Musikwelt. "Ich glaube, sie hat eine Generation von Songwritern dazu inspiriert, zu glauben, dass ihre Geschichte es wert ist, erzählt zu werden, dass man keinen Jazz-Abschluss braucht, um einen großartigen Song zu schreiben, und dass man sich ausdrücken und Raum einnehmen kann", so die 27-Jährige. Damit sei Taylor eine treibende Kraft hinter einem Wandel im Pop gewesen: "Es hat Popmusik – was eine Weile lang neutral war, mit aller Intimität ausgehöhlt – zurück zu etwas extrem Bekennendem und Lyrischem und Ausschweifendem und Kühnem und Seltsamen gemacht. Ich bin so begeistert davon."

Der Einfluss der Sängerin sei für Maya kaum zu überschätzen. "Ich glaube, man sieht ihren Einfluss überall", erklärt sie im Interview weiter. "Es gibt eine Generation, die sie großgezogen hat, von Songwritern und Menschen, die sie inspiriert hat, und ich betrachte mich fest als eine davon." Doch die Musikerin, die selbst mehrere Alben veröffentlicht hat, spricht auch über die Kehrseite sehr persönlicher Songs. Eigene, intime Lieder zu veröffentlichen und anschließend zu promoten, fühle sich für sie manchmal an, als würde sie "ihr Tagebuch bewerben" – Komplimente gäben ihr wenig, Kritik verletze dagegen umso mehr.

Schon früh war Maya eine überzeugte Taylor-Anhängerin – und steckte damit sogar ihren Vater Ethan Hawke (55) an. Sie spielte ihm den Song "Ours" vom Album "Speak Now" auf der Gitarre vor, und er war begeistert. "Es hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben", erinnerte sich Maya, die schon früh ihre Liebe für die Kunst entdeckte. Kurz darauf besuchten Vater und Tochter gemeinsam Taylors Speak Now Tour. Übrigens ist Ethan selbst inzwischen Teil der Swift-Welt: Er stand gemeinsam mit Josh Charles (54) im Musikvideo zu "Fortnight" vor der Kamera, der Leadsingle aus Taylors Album "The Tortured Poets Department".

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Maya Hawke und Taylor Swift

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Instagram / maya_hawke Maya Hawke, Schauspielerin und Musikerin

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Getty Images Ethan Hawke und Maya Hawke, April 2024