Fans einig: Sie soll Bachelor Tims letzte Rose bekommen

Es wird ernst beim Finale von Die Bachelors: Bachelor Tim Reitz muss sich zwischen drei Kandidatinnen entscheiden – Kim, Vivi und Miri. Doch bevor im TV die letzte Rose vergeben wird, hat das Netz bereits ein klares Urteil gefällt. Unter einem Promiflash-Beitrag sprechen sich die Fans in der Kommentarspalte mehrheitlich für Vivi aus. Kein anderer Name taucht so häufig auf wie ihrer – und die Begründungen lassen kaum Zweifel offen.

"Ich bin für Vivi. Sie ist die Schönste und ich finde, sie passt am besten zu Tim", schreibt eine Userin. Auch Kommentare wie "Vivi – wer sonst?", "Ich hoffe, Vivi hat die letzte Rose bekommen" und "Ich finde, er sollte sich für Vivi entscheiden, sie ist authentisch und ehrlich. Da stimmt die Harmonie" machen deutlich, wo die Sympathien liegen. Doch die Meinungen gehen auch ausführlicher: Ein User fasst seine Einschätzung so zusammen: "Die Mama ist nicht überzeugt von Kim, bedeutet für Kim Platz 3. Miri ist süß und liebenswert, also Platz 2. Vivien ist Magie, Platz 1." Ein weiterer Kommentar lautet: "Von der Aufgeschlossenheit und Lockerheit Miri, vom Optischen Kim und Vivi vom Tiefsinn und der Loyalität."

Während sein Co-Bachelor Sebastian Paul sein Herz bereits früh an Nadja vergeben hat, ist bei Tim also noch alles offen. Der Kölner Rosenkavalier hat mit Kim, Vivi und Miri jeweils eine ganz eigene Beziehung aufgebaut – nun liegt es allein an ihm, wen er am Ende wählt. Bereits am heutigen Mittwoch können RTL+-Zuschauer sich selbst davon überzeugen und das Finale vorab schauen.

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RTL Tim Reitz, "Die Bachelors" 2026

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026