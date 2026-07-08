Nach Sepsis: Guido Maria Kretschmer (61) stellt Ernährung um

Was als harmlose Verletzung begann, entwickelte sich für Guido Maria Kretschmer (61) zum echten Schockmoment: Im vergangenen Sommerurlaub auf Sylt stach sich der Designer und Moderator an einer Rose. Was zunächst wie eine Kleinigkeit wirkte, wurde schnell ernst – aus dem Stich entwickelte sich eine lebensbedrohliche Blutvergiftung, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig machte. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass Guido stationär behandelt werden musste. Gegenüber Bunte.de, wo er anlässlich der Vorstellung seiner neuen Kosmetiklinie in Kooperation mit Rossmann in Berlin anzutreffen war, zog er jetzt Bilanz: "Das hat mein Leben etwas verändert."

Durch die Sepsis nahm Guido rund zehn Kilogramm ab – und das neue Gewicht möchte er halten. "Da habe ich zehn Kilo abgenommen und dachte, das muss ich irgendwie halten. Das geht ja nicht, wenn du weiter isst", erklärte er dem Magazin. Also stellte der Moderator seine Ernährung um und ließ einige Lieblingsspeisen weg, was ihm nach eigener Aussage "immer noch schwer" fällt. Inspiration holt er sich bei einem Instagram-Nutzer, der selbst abgenommen hat: "Was der isst, esse ich jetzt auch. Ich danke dem von Herzen, dass er es macht." Beim gemeinsamen Essen mit anderen stoße seine neue Ernährungsweise aber an gesellschaftliche Grenzen: "Gesellig ist das nicht, wenn man mit Leuten lebt, aber man muss Opfer bringen." Sein persönliches Fazit fällt dennoch entspannt aus: "Es ist schön, wenn man ein bisschen weniger wiegt, aber ich war vorher nicht super unglücklich."

Schon Anfang 2026 hatte Guido offen über sein verändertes Gewicht gesprochen und dabei gescherzt, dass er der "Gruppe" der etwas Runderen eigentlich sehr zugetan war – schließlich gibt es dort "immer was zu essen". Auch sein Äußeres bereitet ihm grundsätzlich wenig Sorgen. "Ich habe ein bisschen gute Gene von meiner Mama. Ich habe immer gut gepflegt und nie geraucht. Und ich habe keine Zeit für Falten, weil ich zu viel arbeite", sagte er lachend gegenüber Bunte.de. Sport wäre laut Guido eigentlich der nächste logische Schritt – doch das leckere Essen mache den Einstieg schwer: "Ich wäre lieber auch bekannt für einen tollen Körper als für den Rest, aber es ist, wie es ist."

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Getty Images Guido Maria Kretschmer beim "ZDF-Fernsehgarten" zum 40-jährigen Jubiläum in Mainz, 10. Mai 2026

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Imago Guido Maria Kretschmer, März 2026

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Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer, März 2025