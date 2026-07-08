Für Taylor Swifts Hochzeitsgäste gab's Desserts statt Torte

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben im legendären Madison Square Garden in New York eine Mega-Hochzeit gefeiert – und dabei eine süße Überraschung für ihre rund 1.000 Gäste parat gehabt. Wie das Magazin People und das Portal TMZ berichten, verzichteten die frisch Vermählten auf eine klassische Hochzeitstorte und setzten stattdessen auf einen gigantischen Desserttisch. Nach der von Adam Sandler (59) geleiteten Zeremonie strömten die Stars und Freunde des Paares in die festlich dekorierte Arena, wo sie sich durch unzählige Leckereien probieren konnten. Unter den prominenten Gästen waren Julia Roberts (58), Tom Hanks (69), Reese Witherspoon (50), Emma Stone (37), Brad Pitt (62) und viele weitere bekannte Gesichter.

Bevor es an die Nachspeisen ging, konnten sich die Gäste an mehreren Food-Stationen stärken. Laut People gab es italienische Spezialitäten wie Pasta, Sushi, Steak, Burger mit Pommes und Meeresfrüchte. Passend zur Partystimmung waren zudem überall Bars aufgebaut. Das eigentliche Highlight war aber der riesige Desserttisch, den TMZ als eine Art süßes Kunstwerk beschreibt: Rund 30 verschiedene Kuchen standen bereit, jeder einzelne geschmückt mit einer eigenen 3D-Figur von Taylor und Travis auf der Spitze. Dazu kamen Pop-Tarts, Kekse, Gebäck und weitere Süßigkeiten, die laut einem Insider zu einem echten Treffpunkt während der Feier wurden. Musikalisch wurde die Party von Auftritten von Stevie Nicks (78) und Paul McCartney (84) gekrönt, der unter anderem den Beatles-Hit "I Want to Hold Your Hand" performte. Außerdem gab es Spielstationen mit einer großen Tombola, bei der Designerhandtaschen, Uhren und sogar ein 1970er Chevrolet Chevelle als Preise winkten.

Dass Taylor ein besonderes Faible für Backwerke hat, ist schon länger bekannt. Die Sängerin bezeichnet sich selbst als passionierte Hobbybäckerin und erzählte in Interviews, sie habe "alle sechs Monate eine neue Backobsession". Sie liebt vor allem Sauerteigbrot, mit dem sie offenbar auch den Geschmack von Travis beeinflusst hat. In einer Folge des Podcasts "New Heights" verriet seine Schwägerin Kylie, Taylor habe den Footballstar beim Essen experimentierfreudiger gemacht. Travis bestätigte lachend: "Ja, ich bin mehr ein Mann, wenn ich mit ihr zusammen bin und esse Sachen, die ich vorher nie probiert habe." Bei einem Live-Taping des Podcasts wurde dieses Thema sogar mit einem Einspieler aufgegriffen, in dem Taylor ihrem Partner im Restaurant wie einem Kind mit Flugzeuggeräuschen einen Happen in den Mund schiebt. Trotz des riesigen Gästeaufkommens nahmen sich die beiden bei ihrer Hochzeit laut Insidern viel Zeit, um mit möglichst vielen Anwesenden zu sprechen und sich immer wieder für deren Kommen zu bedanken.

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Instagram / ashavignone Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut

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ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024