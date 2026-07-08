Vorwurf der Fans: Ging es Bachelors-Nadja nur ums Gewinnen?

Kaum ist das Finale von Die Bachelors auf RTL+ angelaufen, brodelt die Gerüchteküche rund um Sebastian Paul und seine Auserwählte Nadja bereits auf Hochtouren. Im Namibia-Dreamdate hatte sich Sebastian für die gebürtige Stuttgarterin entschieden und ihr schließlich die letzte Rose überreicht, nachdem er sich schon vorzeitig in der Sendung für Nadja entschieden hatte. Doch die Liebesgeschichte der beiden könnte schon wieder Geschichte sein – denn im Netz kursieren nicht nur Trennungsgerüchte, sondern auch Spekulationen, dass Nadja inzwischen mit Sänger Mike Singer (26) anbandeln soll. Ein pikantes Video auf Instagram sorgt für wilde Diskussionen unter Fans der Kuppelshow.

Viele Zuschauer reagieren auf die Gerüchte mit scharfer Kritik an Nadja. Sie werfen ihr vor, die Show von Anfang an nur als Sprungbrett genutzt zu haben. "Nadja hat gut geschauspielert und in den letzten drei Folgen war es deutlich, dass es keinen wahren Anfang mit den beiden geben wird", kommentierte ein User unter einem Post des offiziellen Bachelor-Instagram-Accounts. "Sie war gedanklich nur bei sich und wollte nur gewinnen… Falsches Spiel von ihr gewesen." Ein weiterer Fan pflichtet bei: "Sie hat viel zu lange gebraucht, um zu antworten." Auch ein dritter Kommentar geht in dieselbe Richtung: "Leider hat er sich zu schnell festgelegt und war dadurch komplett geblendet. Das lange Zögern zum Schluss war leider sehr eindeutig. Sehr schade."

Dass das Glück von Sebastian und Nadja nach den Dreharbeiten nicht lang gehalten haben soll, ist kein ganz neues Gerücht – bereits vor dem offiziellen Finale hatten Insider entsprechende Hinweise in die Welt gesetzt. Parallel dazu hält sich hartnäckig die Spekulation um eine mögliche Romanze zwischen Nadja und Mike Singer, der einst durch The Voice Kids bekannt wurde. Das Finale von "Die Bachelors" ist ab dem 8. Juli 2026 auf RTL+ abrufbar.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026