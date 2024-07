NFL-Star Amon-Ra St. Brown kämpfte mit Horror-Verletzung

Dass Amon-Ra St. Brown (24) hart im Nehmen ist, bewies er in der neuen Serie "Receiver". Der Deutsch-Amerikaner ist Teil der Netflix-Doku und reflektiert dort die vergangene NFL-Saison. Was wohl kaum einer wusste: Der Wide Receiver der Detroit Lions fiel zu Beginn der Saison wegen einer echten Horrorverletzung aus. Während er sich auf dem Feld und beim Training auspowerte, plagten ihn zunächst Schmerzen in den Zehen, später kamen Schmerzen im Bauch dazu. Der Sportler rechnete erst mit einer Verletzung der Hüfte, doch ein Besuch beim Arzt stellte heraus: Der Bauchmuskel war gerissen. Als wäre das nicht schlimm genug, hatte der Riss weitere Folgen, wie das MRT zeigte: "[Der Muskel hatte] sich bereits komplett vom Knochen gelöst!"

Für Amon-Ra bedeutete das eine Zwangspause. Eine solche Verletzung kann sich über Wochen hinziehen, mit Pech hätte die Saison hier für ihn beendet sein können. Ein Albtraum für den Footballprofi. Doch er kämpfte sich zurück. Statt gleich mehrere Monate auszufallen, stand er nach nur einer Woche wieder auf dem Feld und fehlte nur bei einem Spiel. Und das zahlte sich offenbar aus: Für Amon-Ra war es die bisher beste Saison und er wurde zum gefeierten Star der Lions. Zum Super Bowl reichte es aber nicht – die San Francisco 49ers kickten das Team aus dem US-Bundesstaat Michigan in den Play-offs raus.

In "Receiver" können Fans Amon-Ra zusammen mit einigen seiner Kollegen mal ganz privat erleben. Dass der 24-Jährige zur Hälfte Deutscher ist, dürfte den Fans hierzulande mittlerweile bekannt sein. Und den Kontakt zu seinen deutschen Wurzeln hat er nie verloren. Im Netz zeigt er regelmäßig, wie er zusammen mit seiner Mama deren Heimat Leverkusen besucht. Auch zur Fußball-EM im eigenen Land trieb es Amon-Ra nach Hause – und natürlich drückte er der DFB-Elf die Daumen. "Das war krass, die Stimmung war unglaublich", schwärmte er im ran-Interview von der Stadionatmosphäre. Seine Lieblingsspieler seien Jamal Musiala (21) und Toni Kroos (34).

Anzeige Anzeige

Getty Images Amon-Ra St. Brown im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Amon-Ra St. Brown, NFL-Profi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Amon-Ra so schnell wieder spielte? Hm, ich weiß nicht, ob das wirklich klug war. Toll, das zeigt seinen Einsatz. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de