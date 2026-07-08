Nicole Kidman feiert den 18. Geburtstag von Tochter Sunday

Sunday Rose Kidman Urban (18) feierte am 7. Juli ihren 18. Geburtstag – und Mutter Nicole Kidman (59) hat diesen besonderen Meilenstein mit einer rührenden Geste auf Instagram gewürdigt. Die oscarprämiierte Schauspielerin teilte zwei süße Throwback-Fotos aus der Kindheit ihrer Tochter. Auf einem der Bilder hält Nicole ihre kleine Sunday Rose im Arm, auf einem anderen läuft die Kleine – in Engelsflügel gekleidet – von der Kamera weg. "Alles Gute zum 18., mein Engel, du könntest kaum mehr geliebt werden", schrieb die Schauspielerin dazu und spielte damit charmant auf das Bild mit den Flügeln an.

Der Tag vor dem großen Geburtstag war für Sunday Rose dabei bereits aufregend genug: Die junge Frau lief am 6. Juli bei der "Dior Couture Show" im Rahmen der Paris Fashion Week über den Laufsteg – zum zweiten Mal in Folge. "Dior couture round 2", schrieb die frischgebackene Volljährige selbst dazu auf Instagram. Erst im Oktober 2024 hatte sie ihr Debüt als Model bei der "Miu Miu Paris Womenswear Show" gefeiert – damals noch mit ihrer Mutter als Fan im Publikum. Auch bei der diesjährigen Met Gala war Sunday Rose an Nicoles Seite zu sehen und sorgte damit für Aufsehen, da sie zum Zeitpunkt des Events noch minderjährig war.

Dass die Verbindung zwischen Mutter und Tochter besonders eng ist, machte Sunday Rose selbst in einem Interview mit dem Magazin Elle Australia deutlich. Die Besuche am Set ihrer Mutter als Kind hätten sie dazu inspiriert, selbst eine Karriere in der Mode- und Entertainmentwelt anzustreben. "Sie ist jemand, der immer so kreativ war und meine größte Inspiration im Leben ist", sagte Sunday Rose über Nicole. "Sie ist ein zentraler Teil von allem, was ich tue." Nicole teilt Sunday Rose und ihre jüngere Schwester Faith Margaret, 15, mit ihrem Ex Keith Urban (58). Die Ehe der beiden, die im Januar offiziell zu Ende ging, hatte 19 Jahre gehalten. Keith hatte seiner Ex-Frau zuletzt noch öffentlich zum Geburtstag gratuliert.

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Sunday Rose Kidman-Urban bei der Miu Miu S/S 2026 Show während der Paris Fashion Week

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, März 2025

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