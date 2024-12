Große Ehre: NFL-Star Amon-Ra St. Brown trägt Musiala-Trikot

Amon-Ra St. Brown (25) gehört zu den besten Wide Receivern der NFL. Der Football-Profi ist aber nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland besonders beliebt – denn dank seiner deutschen Mama ist Amon-Ra besonders stolz auf seine zweite Heimat Leverkusen. Vor allem der Fußball hat es dem Spieler der Detroit Lions angetan. Schon während der EM unterstützte er die DFB-Elf. Auf dem Weg zum nächsten Spiel der Lions gegen die Chicago Bears wird er beim Einsteigen ins Flugzeug fotografiert – und trägt über seinem Hoodie stolz ein DFB-Trikot von Jamal Musiala (21). Die Bilder veröffentlichten die Lions bei Instagram und Jamal ließ es sich nicht nehmen, den Post mit einem händeschüttelnden Emoji zu kommentieren.

Eine Sache haben Jamal und Amon-Ra schon mal gemeinsam: Sie sind beide Stars ihrer Teams. Während die Lions auf dem besten Weg in die Playoffs sind, war Jamal einer der Helden der Europameisterschaft. Auch bei seinem Bundesliga-Verein FC Bayern München ist der Kicker hoch angesehen. Kein Wunder, dass der Rekordmeister versucht, den 21-Jährigen an sich zu binden. Wie Sport Bild berichtete, soll der Verein derzeit vorbereiten, Jamal einen absoluten Mega-Vertrag anzubieten. Dabei soll es sich um den bisher teuersten Vertrag handeln, den der Klub je ausstellte. Der Youngster würde dann um die 100 Millionen Euro verdienen.

Auch Amon-Ra verdient sich in der NFL ein goldenes Näschen. Im Frühjahr unterschrieb der Deutsch-Amerikaner einen echten Rekord-Vertrag mit einem Gesamteinkommen von rund 112 Millionen Euro bis Vertragsende 2028. Damit ist er jetzt der bestbezahlte Spieler auf seiner Position. Ganz ohne Schwierigkeiten lief es aber auch nicht bei dem 25-Jährigen. In der Netflix-Doku "Receiver" erzählte der Sportler von einer schweren Verletzung in der vergangenen Saison, die ihn das Saison-Aus befürchten ließ. Nach starken Schmerzen am Bauch stellten Ärzte fest, dass der Bauchmuskel gerissen war. "[Der Muskel hatte] sich bereits komplett vom Knochen gelöst", erinnerte Amon-Ra sich. Doch er schaffte es, sich nach nur wenigen Wochen wieder aufs Spielfeld zu kämpfen.

Getty Images Amon-Ra St. Brown im Januar 2024

Getty Images Jamal Musiala während des Spiels Deutschland gegen Schottland

