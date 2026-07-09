Achtung, Stolpergefahr: TikToker warnen vor neuer Zara-Hose

Auf TikTok sorgt derzeit eine bestimmte Satinhose von Zara für Aufsehen – und Angst. Immer mehr Nutzerinnen berichten in Videos davon, wie sie mit dem Kleidungsstück gestürzt sind und sich teils schwer verletzt haben. Darunter sind Frauen, die nach dem Sturz in der Notaufnahme gelandet sind. Eine TikTokerin namens Stephanie meldete sich sogar direkt aus dem Krankenhaus zu Wort. "Ich bin ein weiteres Opfer dieser Hose", erklärte sie in einem Clip, der mittlerweile über vier Millionen Mal angesehen wurde. Eine weitere Nutzerin berichtete, im siebten Monat schwanger gestürzt zu sein – ebenfalls wegen dieser Hose. Eine Reporterin des Schweizer Nachrichtenportals 20 Minuten schilderte ihren Sturz mit dem Ergebnis eines gebrochenen Ellenbogens: "Die Hose habe ich direkt entsorgt, ich war so wütend auf sie."

Das Problem liegt offenbar im Design: Der glänzende Satinstoff bietet kaum Grip, die Hosenbeine sind besonders weit und lang geschnitten. Auf glatten Böden – etwa in Supermärkten, Treppenhäusern oder Hauseingängen – kann der Stoff unter die Schuhsohle geraten, sodass Trägerinnen den Halt verlieren. Mittlerweile gibt es sogar einen eigenen Hashtag für das Phänomen: #deadlyzarapants. Eine TikTokerin namens Erika teilte sogar eine Überwachungskameraaufnahme ihres Sturzes und kommentierte: "Ich hätte mir fast ein komplett neues Gebiss machen lassen müssen." Gegenüber RTL ordnete Rechtsanwalt Arndt Kempgens die Lage rechtlich ein: "Ein Produkt muss einen Gefahrenhinweis bekommen, wenn Risiken damit verbunden sind, die man nicht ohne Weiteres erkennt – das kann auch eine Sturzgefahr sein."

Betroffene könnten demnach Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz geltend machen. Allerdings schränkte er ein, dass Käuferinnen, die die Hose trotz bekannter Gefahr weiterhin tragen, ein Eigenverschulden angerechnet werden könnte. Zara hat bislang weder auf eine RTL-Anfrage noch auf andere Medienanfragen reagiert. Die Hose, um die es geht, ist ein Wideleg-Modell aus fließendem Satinstoff – ein Trendstück, das in den vergangenen Monaten in vielen Kleiderschränken gelandet ist. Dass ausgerechnet ein solches Modestück zur Diskussion steht, zeigt, wie schnell sich Warnungen in sozialen Medien verbreiten können.

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TikTok / fynetea TikTokerin fynetea

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TikTok / fynetea TikTokerin fynetea zeigt ihre Verletzung durch Zara-Hose

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Zaras Satin-Wideleg-Hose: Trendteil mit Tücken – wie ordnet ihr das ein? Stylish, aber das Risiko macht den Look zum No-Go. Schick – mit Anpassungen und klaren Hinweisen tragbar. Ergebnis anzeigen