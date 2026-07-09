So ist das Verhältnis der Bachelors Tim & Sebastian heute

Beim großen Wiedersehen von Die Bachelors haben Tim Reitz und Sebastian Paul verraten, wie ihr Verhältnis heute aussieht. Moderatorin Frauke Ludowig (62) hakte bei den beiden Rosenkavalieren nach, wie es zwischen ihnen nach der gemeinsamen Sendung steht – und die Antwort fiel eindeutig aus. Die Freundschaft hält auch nach dem Ende der Dreharbeiten. Tim machte deutlich, dass die Verbindung zu Sebastian nichts von ihrer Wärme verloren hat: "Genauso gut wie damals auch. Wir sind immer noch befreundet. Wir haben uns da so ein bisschen lieben gelernt."

Dass das Duo überhaupt so eng zusammengewachsen ist, war zu Beginn der Staffel nicht unbedingt zu erwarten. Beim Kennenlernen sprachen die beiden Bachelors auf Englisch miteinander – eine Szene, die für viele Zuschauer als Cringe-Moment in Erinnerung bleibt. Von einer tiefen Verbindung war da noch keine Spur. Doch mit der Zeit wuchs gegenseitiges Vertrauen, und aus dem holprigen Start wurde eine echte Freundschaft. Umso schwerer traf es Tim, als Sebastian die Show gemeinsam mit seiner Favoritin Nadja vorzeitig verließ und er das Abenteuer plötzlich alleine weiterführen musste.

Das schnelle Ende von Sebastian und Nadjas Lovestory sorgte beim Wiedersehen für reichlich Gesprächsstoff. Nadja äußerte schwere Kritik, woraufhin Sebastian sich in einem ausführlichen Instagram-Video zu Wort meldete und seine eigene Sichtweise auf die Ereignisse nach den Dreharbeiten schilderte. Dabei erklärte er, warum beide inzwischen getrennte Wege gehen und die Dinge unterschiedlich wahrgenommen hätten. Für Tim hingegen nahm das Abenteuer als Bachelor ein positives Ende: Er ist glücklich an seine Favoritin Vivi vergeben.

Anzeige Anzeige

RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Sebastian (l.) und Tim, "Die Bachelors" 2026