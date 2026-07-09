Georgina Fleur & Aleks Petrovic angeblich küssend gesichtet

Was läuft denn da auf der liebsten Insel der Deutschen? Der aktuelle Mallorca-Trip von Reality-TV-Ikone Georgina Fleur (36) und dem "maskulinen Mann" Aleksandar Petrovic (35) sorgt auf TikTok aktuell für wilde Spekulationen. Zwischenzeitlich kursierten mehrere Clips von der Partyinsel, die das Duo auffällig vertraut im Hotel zeigen. Mit von der Partie ist auch Georginas kleine Tochter, die sie online liebevoll "Baby" nennt. Besonders ein verwackelter Mitschnitt von der Hotelrezeption befeuerte die Gerüchteküche im Netz massiv: Darauf ist die Influencerin zunächst mit ihrem Kind zu sehen, bevor sie kurz darauf offenbar ohne den Nachwuchs, dafür gemeinsam mit Aleks in Richtung Zimmer verschwindet. Der Höhepunkt des Videomaterials stammt allerdings aus dem Hotelrestaurant: Dort wurden die beiden nun angeblich küssend auf der Terrasse gesichtet.

Doch genau diese Knutschbilder lassen längst nicht alle an eine neue Romanze glauben. Unter anderem Reality-Experte Sanijel Jakimovski meldete sich zu Wort und ordnete die Szenen als kalkulierte Medienstrategie ein. Laut ihm vorliegender Insiderinformationen hätten sich Aleks und Georgina im Restaurant ganz bewusst gut sichtbar platziert, bevor sie dort Zärtlichkeiten austauschten. "Für Anwesende sah das ein bisschen inszeniert aus", gab er die Beschreibung einer Person vor Ort wieder. Sanijel ist sich jedenfalls sicher, dass die vermeintliche Romanze lediglich als Aufmerksamkeitskatalysator dient, da Aleks bereits in der Vergangenheit mit derartigen TV-Liebeleien erfolgreich Reichweite generierte. In den Kommentarspalten diskutieren die User nun leidenschaftlich darüber, ob hinter den Kulissen echte Gefühle im Spiel sind oder ob es sich lediglich um eine perfekt durchgetaktete PR-Show für das nächste Format handelt.

Sanijel geht mit seiner Einschätzung sogar noch einen Schritt weiter. Er glaubt, dass das mögliche Zweckbündnis nur so lange funktioniert, wie beide davon profitieren und niemand sein Gesicht verliert. Kommt verletzter Stolz ins Spiel, könnte die Harmonie schnell kippen. Georgina inszeniert sich im Netz stets als hingebungsvolle Single-Mama, während Aleks zuletzt mit seinem viel diskutierten und nicht ganz fehlerfreien Kinderbuch "Baddie" im Fokus stand. Ob die beiden als neues Trash-Traumpaar oder erbitterte Feinde enden, bleibt abzuwarten. Fest steht: Dieses explosive Gespann dürfte in den kommenden Wochen noch einiges an Diskussionsstoff liefern.

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Collage: Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress, IMAGO / Panama Pictures Collage: Georgina Fleur und Aleks Petrovic

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, April 2026

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