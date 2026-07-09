XXL-Diamant: Ice Spice verblüfft Fans mit Zungenpiercing

Ice Spice (26) hat ihre Fans jetzt mit einem auffälligen Detail überrascht: Die Rapperin zeigte in ihrer Instagram-Story ein neues Zungenpiercing und hielt dafür ihre Zunge direkt in die Kamera. Vor allem der riesige, runde Diamantstecker zog sofort alle Blicke auf sich. Mit leuchtend orangenen Haaren und passendem Glitzerohrring präsentierte sich die Musikerin im Selfie-Look, doch in den sozialen Medien ging es kurz darauf fast nur noch um das Schmuckstück.

Die Kommentare reichten von amüsiert bis besorgt. "Das ist ein Ohrring-Stecker, Mädchen", schrieb ein Fan. Andere sahen vor allem praktische Probleme: "Ihre Zähne werden gleich angeschlagen sein", prophezeite ein Nutzer, während ein weiterer warnte, sie "könne wahrscheinlich gar nichts essen". Trotzdem zeigten sich viele schlicht beeindruckt von der schieren Größe des Steins. "Hast du schon mal einen 300.000-Dollar-Diamanten geschluckt?", witzelte ein Nutzer. Bereits im April hatte Ice Spice das Zungenpiercing auf Instagram in ihrer Story vorgestellt – damals allerdings noch mit einem deutlich kleineren Stecker.

Ice Spice ist keine Unbekannte, wenn es um auffälligen Schmuck geht. Im Jahr 2023 schenkte ihr Dunkin' Donuts im Rahmen einer Kooperation eine 80-Karat-Diamantkette. Zum Super Bowl LVIII erschien sie in einer von Playboi Carti (29) in Auftrag gegebenen Opium-Kette – als Gast von Taylor Swift (36). Die Freundschaft zwischen der Rapperin und dem Popstar besteht offenbar weiterhin: Ice Spice soll laut New York Post zu den rund 1.000 Gästen bei Taylor Swifts Hochzeit mit Travis Kelce (36) am 3. Juli im Madison Square Garden gehört haben.

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Getty Images Ice Spice bei den BET Awards 2024

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Instagram / icespice Rapperin Ice Spice präsentiert ihren Zungenpiercing mit XXL-Diamant.

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Getty Images Ice Spice, Taylor Swift und Ashley Avignone, Super Bowl, 2025

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